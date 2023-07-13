Путину ищут замену: офицер СВР назвал неожиданного кандидата 13.07.2023, 11:50

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Но есть и другие претенденты.

В РФ растет недовольство действиями президента Владимира Путина. Представители местного бизнеса и элиты ищут ему замену и уже рассматривают несколько кандидатов, рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Он отметил в комментарии «24 каналу», что причина недовольства Путиным в его окружении – непонимание, для чего хозяин Кремля развязал никому не нужную войну, в которой Россия точно проиграет.

Собеседник подчеркнул, что один из кандидатов на место Путина - сын секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева - министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Вокруг Путина, безусловно, идут разговоры о том, чтобы его заменить. Речь идет о том, что (Николай) Патрушев готовит своего сына, который является министром сельского хозяйства. Есть и другие кандидатуры», – пояснил бывший сотрудник КГБ.

Кроме того, Путиным также недовольны российские террористы Игорь Гиркин и Евгений Пригожин. Им кажется, что глава Кремля недостаточно жестоко ведет войну в Украине.

«От нее очень сильно пострадает российская экономика и условно частный бизнес, ведь у России нет по-настоящему частного бизнеса. Они все зависят от Путина и власти», – добавил Жирнов.

Напомним, ранее генерал СБУ назвал вероятного преемника Путина.

Единый силовой центр управления, который еще что-то контролирует в РФ, находится в руках секретаря совбеза Николая Патрушева – близкого человека диктатора Владимира Путина, заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

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