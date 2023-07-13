К бизнесу придираются по «народной» статье Налогового кодекса 13.07.2023, 11:54

Предпринимателям выставляют к доплате солидные суммы.

Налоговая выставила счет сразу двум субъектам хозяйствования. Их обвинили в том, что незаконно минимизировали налоговые выплаты. Общая сумма, которую органы требуют уплатить, превышает 580 тысяч рублей, отмечает «Зеркало».

Продавец колбасы недоплатил налогов на 235 тысяч рублей

Первый случай случился в Бобруйском районе. При проверке компании «Б» налоговая инспекция выявила искажение сведений о фактах совершения хозяйственных операций по реализации продукции за наличный расчет.

— Установлено, что выручка от реализации продукции (колбасных изделий), полученной от ОАО «К» в счет оплаты за поставленные запасные части, частично в бухгалтерском и налоговом учете ООО «Б» не отражалась, налоги из нее не исчислялись и не уплачивались. При этом наличные денежные средства за реализованную продукцию оставались в распоряжении директора ООО «Б», которые проверкой признаны его доходом, в связи с чем налоговому агенту предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме 23 864,98 рублей, — сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

Во время этой же проверки налоговая инспекция выявила, что организация указывала некоторые поступления наличных в кассу как заемные средства от работников. Но фактически денежные средства организации не предоставлялись. Их посчитали как внереализационные доходы.

На основании 33 статьи Налогового кодекса (именно по этой статье налоговики по шаблону выставляют бизнесу претензии по дроблению бизнеса) проверяющие скорректировали налоговую базу НДС, налога на прибыль, подоходного налога с физлиц и выставили счет к уплате в размере 235 817,3 рубля.

За дробление бизнеса выставили счет на 353 тысячи рублей

Второй случай произошел в Брестской области. Здесь налоговики провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя — оптового торговца электроинструментами и электрическими бытовыми приборами. «Выявлена схема использования иных индивидуальных предпринимателей (ИП 2 и 3), имеющих родственные связи, для снижения налоговой нагрузки», — заявили в МНС.

— В ходе контрольных мероприятий налоговым органом собраны доказательства, подтверждающие, что фактически розничную торговлю ИП 1 осуществлял самостоятельно, а регистрация взаимозависимых индивидуальных предпринимателей позволила минимизировать сумму подлежащего уплате налога на добавленную стоимость.

По той же 33-й статье Налогового кодекса предпринимателя обязали заплатить в бюджет 353 тысячи рублей, из которых налогов — 209 тысяч.

За такие нарушения часто заводят «уголовку», а обезопаситься от таких претензий сложно

Заявления о дроблении бизнеса от контролирующего органа стали активно появляться в 2021 году. А в 2022-м количество связанных с этим выявленных преступлений, судя по сообщениям МНС и Госконтроля, выросло.

Как правило, если о таком нарушении сообщает КГК, то в таких случаях заводят уголовное дело на владельцев компаний (всегда ли их помещают под стражу — неизвестно), начисляется сумма ущерба, нанесенного государству из-за недоплаченных налогов и других выплат. Часто звучит установленный факт нарушения статьи 33 Налогового кодекса, в которой прописан порядок определения и корректировки налоговой базы. К слову, в приведенных выше историях из Могилева и Бобруйска речь идет как раз о нарушении статьи 33 Налогового кодекса.

Бизнесмены, которые сталкивались с повышенным вниманием контролирующих органов в связи с «дроблением бизнеса», ранее рассказывали , что узнавали внезапно от проверяющих, что что-то нарушили.

Один из юристов ранее высказывал мнение, что обезопасить себя от потенциальных претензий со стороны налоговых органов или Комитета госконтроля белорусским компаниям практически невозможно, в том числе в вопросе потенциального дробления бизнеса.

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