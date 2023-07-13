Секретарь генсовета «Единой России» поддержал генерала, обвинившего Шойгу в предательстве 3 13.07.2023, 11:59

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Андрей Турчак

Российский сенатор выступил с неожиданным заявлением.

Россия «может гордиться» такими военными, как генерал-майор Иван Попов, который накануне сообщил о своем отстранении от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа после критики руководства Минобороны. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России», сенатор Андрей Турчак, передает The Moscow Times.

«Совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться», — написал он в своем телеграм-канале.

При этом Турчак возмутился тем, что обращение Попова к подчиненным, где он помимо прочего рассказал о проблемах на фронте, стало достоянием общественности. В Сеть его выложил член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев.

«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», — сказал Турчак. Он добавил, что «армия была и остается вне политики».

На комментарий высокопоставленного функционера «Единой России» обратил внимание прокремлевский блогер Сергей Марков. По его словам, Турчак особо подчеркнул тот факт, что «обращение генерала не нарушало дисциплину», возложив ответственность за «публичность» на Гурулева, но не коснулся претензий генерала к начальству. «Таким образом можно сказать, что формируется поддержка критики генерала Попова в адрес руководства армии», — написал Марков.

В обращении к военнослужащим, опубликованном Гурулевым, Попов рассказал, что его отстранили от должности за то, что он поднял «проблемные вопросы по боевой работе, по обеспечению». Генерал заявил, что предельно жестко высказал свою позицию, в связи с чем «старшие начальники» якобы «почувствовали в нем опасность».

Главной проблемой и «трагедией» армии Попов назвал отсутствие контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки. По его словам, именно из-за этого массово гибнут и получают и увечья военнослужащие.

Попов обвинил начальство в предательстве: по его словам, оно нанесло удар в спину армии. Генерал не назвал имя министра Сергея Шойгу, но сказал, что был отстранен приказом главы Минобороны.

Первым об этом сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, Попов поднял вопрос о необходимости ротации подразделений, которые уже давно находятся на фронте и понесли серьезные потери, и собирался доложить об этой проблеме лично президенту Владимиру Путину. После этого глава Генштаба Валерий Герасимов обвинил генерала «в паникерстве и шантаже» и Попова отстранили.

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