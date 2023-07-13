Около 900 фур: на границе с Литвой растут очереди из грузовиков 13.07.2023, 12:00

Назван наиболее загруженный пункте пропуска.

На белорусско-литовской границе растут очереди из фур. Как сообщает Госпогранкомитет, на 10:00 четверга, 13 июля, въезда в Литву ожидали около 900 грузовиков.

В сообщении погранслужбы сказано, что очереди из большегрузов фиксируют перед всеми литовскими пунктами пропуска.

Наиболее загруженный маршрут для фур — в пункте пропуска «Мядининкай»/«Каменный Лог». По данным белорусской стороны, литовские коллеги с 1:00 до 4:00 не запускали на свою территорию грузовики, а за сутки оформили лишь 9% фур от нормы.

На минувших выходных этот пункт пропуска не работал больше суток. Информация о том, что движение на погранпереходе «Мядининкай» перекрыто, появилась 8 июля. Причиной назвали инцидент с мигрантом. Работа была возобновлена к вечеру 9 июля. Еще один литовский пункт пропуска «Шальчининкай» временно не работал 11 июля из-за технического сбоя.

В то же время пограничники отмечают незначительное скопление легковых автомобилей на въезд в ЕС перед литовским пунктом пропуска «Райгардас», который соответствует белорусскому пункту «Привалка», а также перед польским погранпереходом «Тересполь» («Брест»).

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