«Длинная рука» Киева: ВСУ получают все более дальнобойное оружие 5 13.07.2023, 12:30

3,550

Дойдет ли дело до ракет ATACMS?

В Белом доме обсуждают возможность передачи Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщила в среду New York Times. Это далеко не первое подобное сообщение за последние месяцы. Очевидно, что это признак дискуссии, которая продолжается в администрации США по поводу вооружения Украины ракетами, которые позволят поражать цели в еще более глубоком российском тылу, пишет ВВС.

Итог этой дискуссии предсказать трудно, но сам факт того, что окончательного отрицательного решения по этому вопросу не принято, позволяет предположить, что передача таких ракет Украине возможна.

Украинцы запрашивали их с лета прошлого года. ATACMS вместе с истребителями F-16 остаются в топе списка вооружений, которые они хотели бы получить от США.

Киев уже добился от Запада поставок основных боевых танков и современных комплексов ПВО. Истребители, судя по многочисленным уже официальным сообщениям, Украина тоже скоро получит.

Наконец, ВСУ уже получают из Великобритании крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью в 250 километров, а не далее как во вторник Франция объявила о планах по поставками своего варианта этого оружия, которое называется SCALP.

«Длинная рука»

В прессе такие ракеты обычно называют «дальними», но это не совсем правильно.

Их так называют, чтобы было понятно, что речь идет о ракетах, которые могут поражать цели дальше, чем высокоточные ракеты GMLRS комплексов HIMARS, то есть дальше 90 километров. Украина использует GMLRS с лета 2022 года.

При этом баллистические ракеты ATACMS формально относятся к классу оперативно-тактических ракет — вместе с GMLRS, российскими «Точкой У» и «Искандером», либо украинской «Ольхой». Дальность баллистических ракет малой дальности, следующих после оперативно-тактических, начинается от 500 километров.

Хотя ATACMS и относятся к одному классу с известными по войне в Украине GMLRS, некоторые из них могут поражать цели на удалении до 300 километров, то есть более чем на 200 км дальше.

Сравнивать ATACMS с GMLRS вполне уместно — они запускаются из одних и тех же пусковых установок HIMARS и M270 MLRS, только вместо пускового контейнера с шестью небольшими ракетами используется контейнер с одной большой.

Оперативно-тактические ракеты изначально создавались для того, чтобы поражать цели в рамках фронтовой операции, например, штабы, узлы связи, склады, позиции артиллерии и ПВО, аэродромы, мосты.

Однако дальность ATACMS в 300 километров могла бы позволить ВСУ, если бы они получили такие ракеты, поражать цели, которые повлияли бы на ход всей войны.

Семейство ракет

ATACMS разрабатывались с конца 1970-х годов, а поступать в американскую армию начали в конце следующего десятилетия. Их боевой дебют состоялся во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, где они показали себя как очень эффективное оружие.

Из него можно выделить два типа — ракеты с фугасной боевой частью для поражения укрепленных целей, таких как мосты и бункеры, а также с кассетной боеголовкой, которая предназначена для поражения небронированных целей на большой площади — она больше подходит для ударов по аэродромам, незащищенным складам, позициям ПВО, артиллерии и другим целям на открытом пространстве.

Всего существует четыре основных модификации — ATACMS несколько раз модернизировалась. Так что ATACMS, это не одна ракета, а целое семейство. Их характеристики различаются довольно сильно. У некоторых модификаций дальность составляет менее 200 километров. Вес боевой части также варьируется от 227 до 560 килограммов.

Разные модификации обладают разными системами наведения, обычно комбинированными — инерциальными (то есть по принципу автопилота) и спутниковыми. Самая точная из ракет, по открытым источникам, отклоняется от цели всего на девять метров, что при большой дальности очень высокий показатель.

По данным сайта Globalsecurity.org, «потолок» ракеты, то есть высшая точка траектории полета достигает 48 километров, что сильно усложняет ее перехват на среднем участке траектории полета. В конце ракета падает на цель почти отвесно, разгоняясь до скорости примерно в три маха, и это тоже большая проблема для зенитных комплексов.

ATACMS, как и другие современные баллистические ракеты, довольно трудно перехватить. Для этого нужны современные зенитно-ракетные системы, такие как, например, С-400. Однако российская ПВО за время войны получила большой опыт в борьбе с баллистическими высокоточными GMLRS, которые летят на меньшую дальность и оставляют меньше времени на подготовку к перехвату.

Изменят ли «дальние» ракеты ход войны?

В социальных сетях и в прессе можно увидеть много предположений о том, какая цель стала бы приоритетной для ВСУ, если они получат ATACMS. Многие считают, что такой целью мог бы быть, например, Крымский мост.

Он находится на расстоянии более 250 километров от самого близкого места на линии фронта. Но пусковые установки, несмотря на высокую мобильность, не наносят удары из районов, где их можно уничтожить артиллерийским огнем или дронами-камикадзе, они слишком ценные для того, чтобы ими рисковать.

Кроме того, удар на предельную дальность — довольно рискованное предприятие, поскольку повышает риск перехвата ракеты. А Крымский мост — один из самых защищенных объектов аннексированного полуострова.

В Крыму немало других важных объектов, которые расположены ближе к линии фронта — аэродромы, склады, другие железнодорожные мосты, наконец, военно-морская база в Севастополе.

Многие из них окажутся в зоне поражения ракет с дальностью до 300 километров.

Перехватить ATACMS трудно, и для того чтобы гарантированно сбить несколько ракет, необходимо прикрывать объект несколькими ЗРК, что довольно сложно, учитывая большое количество потенциальных целей.

В августе 2022 года российский эксперт в области противовоздушной обороны Михаил Ходаренок, сам в прошлом служивший в войсках ПВО, написал в своем телеграм-канале (запись не сохранилась, но его цитировали СМИ), что самым надежным способом борьбы с ATACMS было бы либо уничтожать пусковые установки до пуска, либо отодвинуть линию фронта на 300 километров.

С учетом того, что Украина получает все больше авиационных ракет с дальностью в 250 километров, российской армии потребуется как минимум перестроить систему противоракетной обороны так, чтобы гарантированно закрыть наиболее важные объекты от высокоточных ракет.

Такими целями могут быть командные пункты, штабы, коммуникации, центры связи, аэродромы — список можно продолжить. И если до сих пор глубина опасной зоны составляла 90 километров, то что будет, когда она вырастет втрое?

Ракеты и деоккупация

В современной войне не существует «чудо-оружия», которое само по себе может переломить ее ход. И ракеты ATACMS, Storm Shadow или SCALP тут не исключение.

Главная задача ВСУ, о которой не раз говорили президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Валерий Залужный, это деоккупация захваченных территорий.

Ракеты, пусть даже самые мощные, не могут отвоевывать и удерживать землю. Этим занимаются сухопутные силы — солдаты, бронетехника.

Более того, даже самые удачные удары, не будучи включенными в единую стратегию вместе с другими силами на поле боя, не смогут сильно облегчить положение на фронте.

Когда у Украины появились комплексы HIMARS с ракетами GMLRS, ВСУ стали применять их в рамках подготовки к осеннему наступлению, разрушая систему снабжения российских войск.

Поэтому если Украина получит ATACMS, то у нее появится лишь инструмент, которым еще нужно будет научиться пользоваться, а потом еще и придумать, как это умение применить на практике.

Еще одна сложность заключается в количестве. С начала разработки ракеты в 1980-х годах было произведено всего около 4 тысяч экземпляров, заявила во вторник представительница компании Lockheed Martin.

Эти ракеты поставлялись во многие страны, и, хотя они все еще находятся в производстве, в США, как говорится в материале New York Times, имеется «ограниченный» их запас.

Сколько таких ракет могла бы получить Украина, неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».