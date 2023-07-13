ВСУ берут высоты под Бахмутом, разбивая «кадыровцев» 13.07.2023, 12:58

3,002

Боевиков потеснили в районе Клещеевки.

Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы взять под контроль господствующие высоты в районе Бахмута. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинские воины имеют частичный успех на южном фланге в районе Бахмута закрепляются на достигнутых рубежах.

«Инициатива в руках Сил обороны, продолжается ежедневная боевая работа, шаг за шагом, максимально сохраняя личный состав. Делаем все, чтобы взять высоты. Противник оказывает ожесточенное сопротивление», — сказал Череватый.

За сутки в районе Бахмута было 538 обстрелов, два авианалета, пять боевых столкновений. Россияне потеряли 71 человека убитыми, 141 ранеными, четыре танка, боевую машину десанта, реактивную систему «Град», две пушки, две самоходных артиллерийские установки «Гиацинт-С», комплекс «Муром-М» и пять БПЛА.

Он подтвердил, что в районе Клещеевки были замечены боевики Рамзана Кадырова.

«Никого не напугали, бои с ними показали, что как воины они не представляют никакой ценности. У них чисто полицейская функция. Если они снова будут втягиваться в бои с закаленными украинскими боевыми бригадами, их будет ждать судьба Вагнера, который был полностью разбит», — резюмировал спикер ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».