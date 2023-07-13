«Белорусский балкон» и НАТО 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

13.07.2023, 13:06

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Лукашенко угрожает безопасности Альянса.

1. Швеция получила зеленый свет на завершение процедуры оформления членства, несмотря на массу скептицизма накануне.

2. Уровень присутствия боеготовых подразделений НАТО на восточном фланге будет доведен до бригадного. На практике это будет означать ту самую переброску войск, готовых не только к обороне. До сих пор там находились небольшие группы быстрого реагирования.

3. Украина получает подтверждение гарантий от США, ускоренную процедуру вступления в НАТО, новые механизмы сотрудничества с НАТО и гарантии безопасности от этой же организации.

4. Бонусом ракеты от Германии, а может, и не только;) и зеленый свет на обучение пилотов самолетов.

Может, кто-то в Украине хотел или рассчитывал на большее, но это максимально возможный на текущий момент результат.

Белорусский вопрос. Территория страны, мнению НАТО, превратилась в белорусский балкон, где совершаются злонамеренные действия, угрожающие безопасности стран-членов.

Разговоры о травоядных программах типа «Партнерство ради мира» и отсутствие четкого геополитического выбора в реалиях военного времени недопустимы. И обозначение такого вот статуса - фактически не самостоятельной территории - закономерный итог недопустимой невнятности.

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