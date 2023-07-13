«Была шокирована квитанцией» 9 13.07.2023, 13:16

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Белоруска вызвала мастера для небольшого 20-минутного ремонта.

Минчанка вызвала домой частного мастера для замены прокладки в смесителе и небольшого ремонта электропроводки. Специалист устранил неисправность за 20 минут и выписал чек на 140 рублей. Женщина от суммы была шокирована, но услугу оплатила. А потом поняла — с нее просто «содрали деньги», пишет zerkalo.io.

Минчанке Алесе (имя изменено) нужен был мастер для того, чтобы отремонтировать текущий кран и люстру, лампочки в которой перестали гореть. Она хотела вызвать специалиста из государственной коммунальной службы, но визит мастера возможен был только в рабочее время, что ей не подходило.

— Я решила обратиться к частнику, по первому же запросу в интернете выскочила фирма, которая работала круглосуточно. Посмотрела цены: конкретного прайса там не было, только стартовая стоимость, к примеру, «от 20 рублей» на одну из услуг, — рассказала Алеся.

Минчанка оформила заявку и вскоре к ней пришел специалист, который должен был устранить обе проблемы в квартире.

— В кране надо было заменить прокладку, а лампа не горела из-за разъединившегося провода. Мужчина это все устранил минут за 20. Потом он начал заполнять квитанцию на оплату. Когда он вручил ее мне, то я была шокирована: там была сумма 140 рублей.

Мастер записал в квитанцию «каждое свое движение» и суммы за них. Например, поиск неисправности стоил 40 рублей, демонтаж шланга — 15 рублей, монтаж шланга — 10 рублей, замена прокладки — 10 рублей и так далее. Выписанная бумага не была заверена печатью, не было предъявлено и чека на услуги.

— Я спросила у мужчины, почему такие высокие цены, на что он мне ответил, мол, так и работы было много сделано. Такой суммы наличными у меня не было и я перевела деньги на карту, данные которой он мне дал.

Собеседница говорит, что тогда она растерялась, не могла собраться, чтобы не согласиться на оплату услуг по таким тарифам. Спустя некоторое время, когда женщина пришла в себя, она начала звонить мастеру по телефону, но тот не снимал трубку.

— На следующий день мне позвонили с фирмы: уточняли, довольна ли я выполненными работами. Я сказала, что к качеству претензий не имею, но вот цена… На это мне сказали, мол, передадим директору, на этом все общение прекратилось.

Также Алеся позвонила в общество защиты прав потребителей и рассказала о произошедшей ситуации, о том, что с нее «содрали деньги».

— Мне объяснили, что частники назначают прайс по своему усмотрению. Если меня не предупреждали о действующих расценках, о конечной стоимости услуги, то я могла не оплачивать их. А раз заплатила — значит согласилась, тут уж ничего не изменишь.

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