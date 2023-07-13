Bentley возобновила производство легендарной модели 1 13.07.2023, 13:21

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Автомобиль воссоздан до мельчайших деталей.

После 10 месяцев подготовки Bentley показала первый экземпляр возрожденной легендарной модели Speed Six, которая выпускалась компанией в 1930-х годах. Официальный дебют спорткара состоится на Фестивале скорости в Гудвуде, пишет «Автоцентр».

Автомобиль воссоздан до мельчайших деталей. Специалисты компании использовали в качестве прототипа кабриолет, который выиграл гонку «24 часов Ле-Мана» в 1930 году и до сих пор считается самым успешным гоночным автомобилем марки. Сборку первого экземпляра модели производили вручную с использованием технологий того времени.

Автомобиль оснащен 6,5-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 205 л.с., который сопряжен с четырехступенчатой механической коробкой передач. Он позволяет спорткару развивать скорость до 200 км/ч. Speed Six окрашен в цвете того времени Parsons Napier Green, а салон отделан винтажной коричневой кожей и натуральным деревом.

Всего компания намерена собрать 12 экземпляров раритетной модели. На сборку каждого уйдет 10 месяцев. Все экземпляры авто уже раскуплены. И это при стоимости в 1,85 млн долларов.

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