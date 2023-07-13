Более 200 российских спортсменов сменили гражданство после начала войны 1 13.07.2023, 13:24

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Больше всего «беглецов» — среди шахматистов.

Война в Украине, которую президент РФ Владимир Путин развязал 24 февраля 2022 года, лишила возможности российских спортсменов выступать на международных соревнованиях. Но как минимум 204 из них удалось сменить спортивное гражданство за прошедший год, подсчитало издание «Холод».

Больше всего спортсменов, выступающих теперь под другим флагом, оказалось среди шахматистов — 141 человек. В их рядах одна из самых успешных спортсменок в истории российских шахмат Александра Костенюк. Она является 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин, двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы, трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды. Теперь Костенюк играет за Швейцарию.

На втором месте идут фигурное катание и конный спорт, 11 представителей которых решили сменить гражданство. В частности, среди них Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Федерация фигурного катания России разрешила Дэвис и ее партнеру Глебу Смолкину перейти в сборную Грузии.

В художественной гимнастике и теннисе пять спортсменов объявили о смене спортивного гражданства. В том числе Анастасия Симакова, являющаяся двукратной чемпионкой мира по художественной гимнастике 2019 года среди юниоров и бронзовой призеркой чемпионата России 2020 года в упражнениях с лентой. Она будет выступать за Германию с 2024 года.

Еще четверых спортсменов Россия потеряла в автоспорте и футболе. В велоспорте, мотогонках, конькобежном спорте, хоккее, плавании, гребле, боксе и парусном спорте потери составили по два спортсмена в каждой из дисциплин.

Также по одному спортсмену страна лишилась в вольной борьбе, легкой атлетике, биатлоне, шорт-треке, ММА, дзюдо, спортивной гимнастике и горнолыжном спорте.

По подсчетам «Холода», чаще всего спортсмены выбирали Израиль — под его флагом теперь выступают 25 россиян. На втором месте Сербия (19 спортсменов), на третьем — Германия (13 человек).

При этом реальное число россиян, поменявших спортивное гражданство, может быть в разы больше, поскольку значительная их доля приходится на молодых и непубличных людей, отмечает «Холод».

Ранее Китай не разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу под своими флагами. До соревнований допустят 500 спортсменов из России и Беларуси, однако они не смогут претендовать на получение медалей. Атлетам разрешили принять участие в играх, чтобы дать им возможность пройти отбор на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

До этого Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях при условии, что они не поддерживают войну в Украине. При допуске спортсменов должны учитываться их публичные заявления, участие в митингах и демонстрация символики в поддержку войны, говорил глава МОК Томас Бах.

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