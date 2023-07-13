Синоптики рассказали, где в Беларуси тропический фронт принесет +33°C 1 13.07.2023, 13:47

Будут ли торнадо?

Синоптики предупредили белорусов об очередной волне жары, которую в страну принесут теплые воздушные массы тропического происхождения. Узнали, где в предстоящие выходные воздух прогреется до +33°C и доберется ли до Беларуси мезомасштабная конвективная система, из-за которой в некоторых европейских странах уже объявили угрозу торнадо.

В настоящее время над территорией Венгрии и Румынии находится мезомасштабная конвективная система, которая способна вызывать сильные шквалистые ветры и даже торнадо, сообщил телеграм-канал Nadvorie. Именно из-за нее власти Румынии объявили официальную угрозу торнадо, а в таких странах, как Хорватия, Сербия, Италия, Словения, по прогнозу метеорологов из инициативы Estofex, ожидается крупный град с сильным ветром.

В Беларуси, по словам авторов телеграм-канал Nadvorie, «пока ничего особо опасного» эта конвективная система не сулит. Как видно на схемах метеорадаров, территорию Беларуси она зацепит лишь вскользь.

Тем не менее, на пятницу, 14 июля, Белгидромет выписал предупреждение об опасном метеоявлении — местами по южной половине страны ожидаются сильные грозы. В целом же, согласно прогнозу Белгидромета, на всей территории Беларуси будет облачная погода. Ночью температура воздуха будет опускаться до +12..+18°С, а днем воздух прогреется до +21..+27°С.

В субботу, 15 июля, с юго-запада Европы начнут поступать теплые воздушные массы, из-за чего в Беларуси станет еще жарче, предупредили синоптики. Днем максимальная температура поднимается до +23..+29°С по стране, а ночью может опускаться до +8..+13°С. Осадков в этот день не прогнозируется, но порывистый ветер сохранится.

Самым жарким, по прогнозам синоптиков, будет воскресенье, 16 июля — до +33°С ожидается на юго-западе, в восточных районах — до +25°С. Ночные колебания температуры составят от +8 до +17°С. На северо-западе также возможны кратковременные дожди с грозами.

«На большей части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс тропического происхождения, днем в северо-западных районах республики скажется влияние фронтального раздела», — пояснили в Белгидромете.

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