Путина плющит и колбасит 2 13.07.2023, 13:48

1,160

Россия уверенно шагает в период смуты и мятежей.

Слово «хаос» вполне подходящее для описания ситуации в РФ. Этот хаос еще не абсолютный, но процесс хаотизации идет. Россия еще не превратилась в классический образец африканского фейл-стейт, но уверенно движется в этом направлении. Степень управляемости процессами падает.

И по многим параметрам россияне уже оказались в самом худшем периоде 90-х годов, когда тоже, как известно, происходили многочисленные претурбации, хаос, попытки мятежей и непрерывные конфликты.

Об этом заявил российский оппозиционный политтехнолог, бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов в интервью для Politeka Online( ).

Также эксперт высказался и о Путине, подчеркнув, что тот был бы рад сегодня пойти на переговоры с Зеленским, но не может, поскольку последний категорически отказывается.

«Смотрите, он (Путин – ред.) в последние годы стал капризный и взбалмошный. Он непоследовательный человек. Его плющит и колбасит, его психика неустойчивая», – отметил Галлямов.

Именно поэтому, по словам политтехнолога, НАТО и боится открыто пригласить Украину в свои ряды.

«Я думаю, они реально боятся, что Путин сойдет с ума. Представьте, человек чокнется, а у него ядерное оружие. Мне кажется, они пытаются очень аккуратно пройти по лезвию бритвы, то есть толкнуть его, чтобы он ослабел в достаточной степени и потерял власть, но не чокнулся прямо в кресле и не начал ядерную войну», – объяснил Галлямов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».