В Беларуси могут подорожать товары с китайских площадок

В Беларуси могут подорожать товары с китайских площадок1
- 13.07.2023, 13:54
В ЕАЭС хотят повысить НДС на трансграничную электронную торговлю.
Товары с китайских площадок в Беларуси могут подорожать. В Евразийской экономической комиссии рассматривают поправки, которые предполагают, что на трансграничную электронную торговлю введут НДС в размере 20%, пишет сайт banki24.
Об этом сегодня сообщают медиа РФ. По их информации, с инициативой выступили Беларусь и Казахстан.
В Минпромторге РФ на запросы журналистов уточнили, что проект поправок с изменениями уже готов. По прогнозам маркетплейса Ozon, инициатива сократит рынок трансграничной торговли в несколько раз.