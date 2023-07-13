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В Беларуси могут подорожать товары с китайских площадок

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  • 13.07.2023, 13:54
В Беларуси могут подорожать товары с китайских площадок

В ЕАЭС хотят повысить НДС на трансграничную электронную торговлю.

Товары с китайских площадок в Беларуси могут подорожать. В Евразийской экономической комиссии рассматривают поправки, которые предполагают, что на трансграничную электронную торговлю введут НДС в размере 20%, пишет сайт banki24.

Об этом сегодня сообщают медиа РФ. По их информации, с инициативой выступили Беларусь и Казахстан.

В Минпромторге РФ на запросы журналистов уточнили, что проект поправок с изменениями уже готов. По прогнозам маркетплейса Ozon, инициатива сократит рынок трансграничной торговли в несколько раз.

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