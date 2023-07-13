Как Валерий Сахащик стал сторонником вступления Беларуси в НАТО 13.07.2023, 13:57

Валерий Сахащик

Бывший белорусский военный считает, что Европу нужно брать за образец.

Представитель кабинета Тихановской Валерий Сахащик в интервью «Радыё Свабода» оценил внимание к белорусскому вопросу на саммите НАТО, прокомментировал, что НАТО могла бы сделать в отношении Беларуси и как могло бы поменяться отношение к блоку у большинства белорусов.

Ниже публикуем несколько цитат из беседы.

— После того как начали говорить о размещении ядерного оружия и группы «Вагнер» на территории Беларуси, Беларусь в повестке дня всех наших соседей, стран НАТО, и все работают над стратегией в отношении Беларуси. Ведь все видят большую угрозу.

— А что НАТО могла бы сделать в отношении Беларуси?

— Лучшее — это политическое давление. Никто не будет решать дело военными действиями. Экономические санкции могли бы быть сильнее. Я полагаю, что политическое давление могло бы привести к изменению ситуации в Беларуси.

— В Беларуси люди воспитаны на постсоветской риторике, согласно которой НАТО — это враги. Как белорусы воспримут участие в таком мероприятии вас и Светланы Тихановской?

— Я когда-то тоже был под влиянием советской пропаганды. Я был офицером Советской армии, мы были готовы идти атаковать Европу. Но потом, когда я стал свободным человеком, я увидел, что в Европе живут такие же люди, как и мы. Нам нечего делить и не за что воевать друг с другом.

Жизнь в Европе лучше белорусской, тем более русской. И за образец надо брать себе Европу. Наши деды были европейской нацией. Мы были Европой. Азиатская деспотия пришла к нам позже. Белорусы должны вернуться к своему историческому пути.

— Вступить в НАТО в будущем?

— Почему нет? Это дело, которое должна решать вся нация. На мой взгляд, так было бы намного спокойнее и безопаснее.

— А не спровоцировало бы это Россию на определенные действия?

— Все должно решаться путем демократии. На сегодняшний день большое влияние пропаганды, российской и пророссийской. Но даже под этим влиянием мы видим, что меньшинство белорусов поддерживают Россию, объединение с ней, размещение в Беларуси ядерного оружия и группы «Вагнер». А если люди будут иметь возможность получать информацию, то ситуация значительно изменится. Я уверен, что абсолютное большинство людей выразит желание жить в Европе.

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