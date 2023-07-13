Глава МИД Украины поставил на место Лаврова 13.07.2023, 13:56

Дмитрий Кулеба объяснил, кого РФ должна бояться больше всего.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг угрозы главы российского МИД Сергея Лаврова устроить «катастрофические последствия» Западу после передачи Воздушным силам ВСУ истребителей F-16. Украинский дипломат считает, что ядерный шантаж со стороны Кремля это только «бряцание языком».

Гневные высказывания Лаврова глава внешнеполитического ведомства Украины прокомментировал в Twitter. Он сделал репост новости AFP, где написано: «Россия заявляет, что самолеты F-16 в Украине будут рассматриваться как «ядерная» угроза».

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Лавров. Кулеба осадил своего российского «коллегу».

«Единственная угроза России – это украинский солдат. Вот кого Путину и компании следует бояться больше всего», – указал дипломат.

Он уверен в том, что самолеты F-16 будут переданы нашим военным по согласованному графику.

«Россия это проглотит, несмотря на бряцание языком Лаврова», – подытожил глава МИД Украины.

Напомним: в комментарии пропагандистам 13 июля Лавров назвал планы Запада передать Украине F-16 примером «крайне опасного развития событий».

По его словам, Москва будет рассматривать отправку истребителей F-16 ВСУ как «угрозу» со стороны Запада в ядерной сфере.

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