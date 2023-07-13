Где находится самая дорогая и самая дешевая земля под Минском 2 13.07.2023, 14:06

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Топ-10 участков, проданных на аукционах за полгода.

В первом полугодии 2023 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 6 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 2 из них — по незавершенному строительству. На торгах реализовано 84 участка на общую сумму 5 млн 923 тысяч рублей, пишет realt.by.

Всего на аукционы выставлялось 117 участков. На 24 надела было подано по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%.

По самой высокой цене был продан на аукционе 30 июня участок № 6 на ул. Алмазной в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. За лот боролись 10 человек. Участок оснащен электричеством и газом и насчитывает 10,17 сотки.

При стартовой цене 60 000 рублей лот продан за 366 955 рублей, или 121 047 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Самые востребованные участки

Самое большое количество заявок — 14 — было подано на участок № 2 в д. Строчица Щомыслицкого сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 45 000 рублей.

В ходе торгов цена на лот поднялись до 250 196 рублей, или 85 496 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Второе место по популярности пришлось на участок № 1 на ул. Солнечной в д. Звенячи Горанского сельсовета. На лот претендовали 13 человек. Десять заявлений было подано на участок № 6 на ул. Алмазной в аг. Колодищи, 9 — на участок № 5 на ул. Алмазной в этом агрогородке. По 7 заявок поступило на участки в д. Поповичи Щомыслицкого сельсовета и д. Белица Самохваловичского сельсовета.

А как было в прошлом году?

В первом полугодии 2022 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 7 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе, в том числе 3 из них — по незавершенному строительству. На торгах реализован 101 участок на общую сумму 6 млн 157 тыс. рублей.

По самой высокой цене был продан участок № 3 на ул. Нижней в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. За лот боролись 7 человек. Участок оснащен электричеством и газом и насчитывает 13,5 сотки. При стартовой цене 70 000 рублей лот продан за 266 000 рублей, или 103 341 доллар по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

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