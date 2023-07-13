Украинские партизаны пробрались в российские грузовики с боеприпасами на Крымском мосту

Украинские партизаны пробрались в российские грузовики с боеприпасами на Крымском мосту2
- 13.07.2023, 14:05
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Стало известно, куда движутся взрывоопасные колонны.
Российские военные везут боеприпасы на фронт через оккупированный Крым в гражданских грузовиках. Из-за этого на Крымском мосту образовались масштабные пробки.
Как сообщает партизанское движение «АТЕШ» в Telegram-канале, таким образом захватчики пытаются скрыть свой канал снабжения снарядов на фронт через полуостров.
«Колонны автомобилей направляются через Крымский мост и идут на север, в сторону фронта. В последние дни враг значительно активизировал переброску личного состава, боеприпасов и техники, что стало одной из причин больших пробок на Крымском мосту», - говорится в сообщении.