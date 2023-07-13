Границы возможного

Границы возможного1
- Андрей Никулин
- 13.07.2023, 14:13
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Впервые высокопоставленный военный выходит с обвинениями в адрес собственного руководств.
Открытое выступление бывшего уже командующего 58-й армией генерала Попова, которое сейчас с очень высокой вероятностью постараются замять - событие, не уступающее в важности пригожинскому выступлению, причем и выступлениям на словах, в телеграме, и выступлению физическому - колоннами на Москву.
Впервые встроенный в вертикаль высокопоставленный военный открыто выходит с обвинениями в адрес собственного руководства, а так же косвенно упоминает как доклады на «самый верх», так и печальный итог этих докладов.
Пока еще продолжаются попытки апелляции к верховному арбитру, но постепенно в многих сознаниях начинает структурироваться некая система, которая не сможет не сделать соответствующие выводы и назначить виноватых. Кстати похожим образом развивалась логика пригожинского возмущения.
Когда я писал, что своими действиями «кремлевский повар» раздвигает границы возможных действий не только для себя, но и для тех, кто пойдет после него - подразумевался именно такой сценарий. Постепенного, пошагового развития от лоялистких выступлений и попыток исправить ошибки, к пониманию того, что неэффективна система в целом. И с последующей эскалацией, пример которой уже у всех перед глазами.
Решением могла бы быть оперативная, молниеносная реакция с самого верха и совместный с армейским командованием разбор проблемы и претензий, но сама суть системы, выстраиваемоей годами состоит в том, чтобы не «давать заднюю» и не отменять свои действия. Причем и сама отставка как раз последовала за попыткой обратиться к высшему арбитражу.
Впереди нас ждут интересные события - каждый из отдельных фрагментов которых не критичен для «вертикали», в отличие от мозаики, которую они в итоге составят. Тем более, что за всеми последними событиями и заявлениями следят сотни тысяч силовиков и в тылу, и на передовой. Пока просто следят, молчат, но делают выводы.
Отдельный вопрос, что заявление Попова опубликовано вполне системным генералом и депутатом Гурулевым, что тоже являет собою повод для размышлений.
Пригожинский парад не развидеть, его отчаянные филиппики не заглушить в памяти. Он показал, что так тоже можно, а все последующие события продемонстрировали, что можно не только рисковать, но как минимум и не проиграть.
И сейчас мы слышим не далекие отголоски, а усиливающиеся от резонанса грохот и треск.
Причем все то, что раньше составляло силу системы, вроде неприятия внутренней критики и самостоятельных, несогласованных действий - теперь работает против нее.
Андрей Никулин, Telegram