Найдено лечебное свойство лепестков георгина 1 13.07.2023, 14:15

1,986

Этот цветок поможет диабетикам.

Специалисты из Университета Отаго в Новой Зеландии обнаружили у георгина способность снижать уровень сахара у людей, страдающих от диабета. Результаты исследования были представлены в статье в журнале Life Metabolism.

Авторы провели восьмилетнее исследование, в котором проверили эффективность трех молекул, которые способны обеспечить профилактику и лечение сахарного диабета. Вещества были выделены из лепестков цветка.

Сначала экспериментальный препарат, созданный из экстракта лепестков георгина, проверили на животных, и лишь затем на людях. Участники исследования страдали от диабета второго типа или преддиабета. Прием препарата на основе георгина способствовал снижению воспаления в мозге, повышению чувствительности к гормону инсулину в мозге и улучшению регуляции уровня сахара в крови.

По словам авторов исследования, препарат будет полезен всем пациентам с преддиабетом и диабетом второго типа для остановки прогрессирования заболевания. В настоящее время препарат запатентован, его готовят к выводу на рынок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».