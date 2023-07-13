Могут ли белорусы работать без выходных? 2 13.07.2023, 14:34

1,636

В Минтруда дали ответ.

Сайт onliner.by попытался решить «задачку»: есть работник частной организации с популярным графиком работы 5/2 с 8 до 17 и наниматель, которому этот самый работник нужен в выходные. Он предложил сотруднику поработать в течение семи дней без отдыха, с письменным согласием подчиненного. А так можно? В Минтруда дали ответ на этот вопрос.

Представители ведомства указали на то, что в подобных случаях работодателю необходимо руководствоваться положениями Трудового кодекса, согласно которым выходные дни должны быть предоставлены работникам не позднее чем за шесть рабочих дней подряд. Таким образом, наниматель обязан предоставить работнику выходные дни в соответствии с установленными правилами.

«Согласно этой норме обязанность нанимателя по предоставлению выходных дней возникает независимо от графика рабочего времени работника и от получения письменного согласия со стороны работника», — пояснили представители ведомства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».