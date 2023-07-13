«Молока из кувшина попила, булочкой закусила и дальше работать и плясать» 13.07.2023, 14:45

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Белоруска устала от диет и решила питаться по меню из детского сада.

Помните вкус пышной творожной запеканки из детского сада? А котлеты с пюрешкой любите? Наша читательница Анастасия Титова решила, что будет питаться именно так, и назвала свою диету «нативной», то есть максимально естественной. Эксперимент девушка начала в январе этого года (после традиционных застолий с майонезными салатами) и осталась довольна результатом. А еще Анастасия уже 5 лет не пьет алкоголь и 4 года не носит брюки.

Сайт onliner.by опубликовал рассказ белоруски:

— Я обожаю бросать себе вызов в хорошем смысле этого выражения. Часто мои эксперименты начинаются со слов: «Ну, попробую недельку, интересно же!» Так, в апреле я провела неделю без Instagram, в прошлом году месяц участвовала в челлендже «планка», с Нового года питаюсь по системе нативного питания. Список можно продолжать, но начну, пожалуй, с еды.

Нативное питание знакомо нам с детства

Мы то, что мы едим, как это ни банально. Сейчас очень много информации о правильном питании, о том, что и когда есть, а в чем себя ограничивать. И часто информация противоречивая. У меня самой за плечами большой опыт монодиет, ограничений, интервального голодания. За полгода мой вес менялся с 70 до 50 кг, но надолго такую форму я сохранить не могла. Всевозможные исключения, схемы хороши только на короткой дистанции. «А как сделать здоровье образом жизни?» — часто задумывалась я.

Ответ оказался на поверхности. Нужно отпустить вожжи с вопросами «как?», «сколько?». Каждый из нас знает ответ внутри себя. Я люблю приводить пример наших бабушек, которые вряд ли загонялись из-за цифры на весах. Молока из кувшина попила, булочкой закусила и дальше работать и плясать. Жить! А не калории считать.

Так я пошла по пути нативного питания. Условно говоря, я ем по меню детского садика: завтрак/обед/ужин. В меню: каши, супы, запеканки. Каждый из вас может вспомнить десяток вариантов блюд.

В моей системе есть несколько «условных правил». Главное из них — слушать и слышать свое тело. Оно редко истинно просит чипсы, но часто чипсы просто купить быстрее, чем приготовить картофельное пюре. Всевозможные рафинированные продукты хорошо вписываются в темп нашей жизни: быстро перекусил на ходу. Только в этом забеге теряется здоровье и качество жизни.

На начальном этапе мне приходилось напоминать себе, что должно быть несколько приемов пищи (я раньше часто пропускала завтраки). Но со временем возвращается здоровое чувство голода, которое не нуждается в постоянном контроле.

Помните, как это было в детстве после целого дня на улице? Тогда мы вполне обходились хлебом с маслом. И как же было вкусно!

Отсюда вытекает второе мое «правило без правил»: никаких запретов. Мне можно и чипсы, и сахар, и масло, и картошку с мясом (я знаю про КБЖУ, но ничего не считаю). Если хочется, то можно. Но в идеале все-таки питаться так, чтобы раздражителей вкусовых не хотелось. Для этого нужно просто чаще готовить — и тогда будет гораздо меньше соблазнов. По своему опыту скажу: три-четыре дня нативного питания, и рука уже не тянется к чему-то быстрому. Хочется гречки с отбивнушкой или свежего салата.

Третий важный момент: сезонность. Ломятся поддоны на рынке от клубники — едим ее вдоволь. Закатываем в банки, замораживаем. Капусточка пошла — замечательно. А зимой лучше квашеную. Арбуза в несезон мне точно не хочется.

Какой результат?

Спустя полгода я с уверенностью могу сказать: организм сам подсказывает мне, что нужно кушать. Для меня стало откровением, когда однажды я захотела привычно полить кетчупом котлету, а во рту появился странно-химический отголосок этого кетчупа. Я быстро вернула его в холодильник.

Когда делаешь упор на простые продукты, вкус обостряется и остро чувствуются добавки. И вредная еда уходит сама собой.

Зачем тогда такие продукты держу дома, спросите вы? Рядом со мной есть другие люди. Мой муж обычно ест то, что я готовлю, но частенько у него в рационе мелькают чипсы, копчености, алкоголь. И я не стремлюсь научить всех вокруг жить правильно.

Лично я благодаря нативному питанию выгляжу и чувствую себя замечательно. Организм работает как часы, сон глубокий, при этом высыпаюсь я быстрее, чем раньше. В январе мой вес был 62—63 кг, в первые месяцы ушли 2—3 кг. С тех пор вес держится на этом уровне.

Но я хочу подчеркнуть: нативное питание не совсем про похудение. Это про то, сколько твоему телу нужно занимать места в пространстве при твоих параметрах роста и активности. Вот положено телу весом 60 кг на землю давить с такой конституцией, так оно и будет. Временно можно отходить себя хлыстом и взять в ежовые рукавицы. Но человек столетиями выживает, потому что нами управляют инстинкты. «Сейчас израсходую — потом вдвое больше отложу» — так это работает.

Повторюсь: мои 2—3 кг сбежали в первые месяцы и теперь после погрешностей в питании я за пару дней возвращаюсь в строй.

Стоп. У меня тоже бывают срывы?

Это не совсем подходящее слово. Иногда меня могут приманить готовый салатик, суши или пицца. И я с легкостью могу себе такое позволить. Это не запланированный, как сейчас модно говорить, «читмил». Просто захотелось мне сегодня именно такого ужина. Почему нет?

Важный момент, что я немного думаю о еде в принципе. Дома почти 3-летний ребенок, поэтому стол у нас общий «щадящий». Утром — омлет/каша и чай. В обед суп/мясо и гарнир, чай/сок/овощи. Вечером — салат, мясо, иногда пельмени/макароны и кефир. Больше никаких перекусов. И никаких загонов типа «вода до или после приема пищи», «картошка с мясом несовместимы» и т. д.

Банально: есть, чтобы жить. А не всю жизнь загоняться, что надо правильно съесть.

Нативное питание это ведь не только про еду, это скорее вызов времени. В общении с людьми я часто слышу, что они испытывают стресс каждый день. И быстрая, полуфабрикатная, снековая еда этому потакает. Человек продолжает участвовать в этой гонке. А я не хочу.

Еще один челлендж: не пью алкоголь уже 5 лет

От искусственно поднятого настроения я отказалась еще раньше, чем от еды на ходу. И очень рада, что это сделала. Раньше мои отношения с алкоголем были «как у всех». Праздники, дружеские встречи, грустные расставания обязательно проходили в сопровождении одобряемых горячительных напитков.

И вот на очередных посиделках я поняла, что мне это не подходит. Мысли о плохом утреннем самочувствии портили настроение еще накануне вечеринки. Я перестала видеть в этом смысл.

Новый год — 2019 я встречала за рулем. Веселилась до утра в привычной компании, но при всех предложениях угоститься алкоголем кивала на машину. Кстати, в первое время именно она и выручала. Было сложновато объяснить, что «просто не хочется».

Так я провела первые полгода. Даже на отдыхе по системе all inclusive я всего один раз взяла себе бокал вина. Просто потому что «привычно-романтично» было посидеть с алкоголем у моря. Потом по приезде меня уговорили на вино друзья. Типа «да как не хочешь? а как будешь расслабляться?».

Тогда я дала слабину. Но бутылка вина на двоих с подружкой принесла только разочарование. Большего расслабления я не получила, а затуманенное сознание и головная боль — пожалуйста. И вот с лета 2019 года все, что есть в моей жизни на праздниках и мероприятиях, — это минеральная вода. Безалкогольное вино мне совсем не понравилось. Купила и вылила в раковину.

Что изменилось в моей жизни с отказом от алкоголя? Определенно мое самочувствие после праздников лучше, чем у друзей. Я подмечаю хорошую работу внутренних органов (в частности, перестали беспокоить начинавшиеся проблемы с ЖКТ, печень в отличном состоянии, головные боли напряжения перестали беспокоить).

Я стала бережнее и осознаннее относиться к себе, к питанию своей семьи. При этом я никогда не поучаю свое окружение, которое осталось неизменным. С радостью делюсь своими знаниями со всеми желающими. Даже провожу в своем городе маленькие, но очень гордые марафоны здоровья.

На вопрос «А как вы тогда расслабляетесь?» хочется ответить: «А я не напрягаюсь». Стараюсь заниматься тем, что мне нравится и получать удовольствие каждый день, а не в пятницу вечером.

Я занимаюсь работой, ребенком, много двигаюсь (минимум 10 тыс. шагов каждый день), люблю плавать — по желанию и возможности хожу в бассейн. Мне нравится моя активная жизнь и подтянутое тело. В спорте мне оказался близок интуитивный подход, как это сработало с питанием.

Перестала носить брюки и ощутила свою женственность

Эксперимент с юбками к ЗОЖ уже не относится, но это был тоже любопытный челлендж. Началось все с поиска гармонии, когда привычные способы не работали. В один из таких дней я искала, что нового почитать, и наткнулась на книгу автора, которая предлагала отказаться от брюк.

Меня эта идея почему-то зацепила. Как раз приближалось лето. «Почему бы не бросить себе вызов?» — решила я.

Прошло уже 4 года с тех пор, как я ни разу не выходила из дома в брюках. Гардероб вырос не сильно, потому что примерно через год от начала эксперимента я раздала почти все свои джинсы. Зато у меня появились платья на все случаи жизни.

И даже зимой у меня не бывает проблем с отказом от брюк. Теплые колготки, пуховик до колена — и совсем не холодно. Это стереотип, что в джинсах теплее.

Иногда я ловлю себя на мысли, что сочувствую девочкам в узких джинсах. Мне намного комфортнее в платьях, и мужские взгляды проще привлечь в такой одежде. Я почувствовала себя намного более женственной, так что для меня этот эксперимент точно был полезным.

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