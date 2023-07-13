Пока россиянка хвасталась мужем в соцсетях, оккупант успел погибнуть в первый же день на фронте 17 13.07.2023, 14:49

6,686

Показательная история.

Продолжительность жизнь российских оккупантов в Украине, порой, настолько короткая, что невольно напрашиваются сравнения с мухами-однодневками, пишет nv.ua.

Одним из таких «насекомых» оказался Сергей из ЧВК «Батальон имени Судоплатова».

Добровольно вступив в это незаконное вооруженное формирование, он рассчитывал подзаработать денег на убийстве украинцев, однако, пока его жена хвасталась у себя в соцсетях, как ловко уговорила мужа отправиться на войну в качестве кремлевского «пушечного мяса», россиянин уже успел умереть.

При этом произошло это буквально в первый же его день на фронте.

«Случилось наихудшее… Сережи больше нет. За что???», — написала она в комментарии к буквально вчера опубликованному посту, в котором обвиняла других российских мужчин, что они, мол, «прячутся за спинами женщин».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».