Данные 16 тысяч белорусов оказались в руках хакеров 13.07.2023, 15:05

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Взломана база салонов цифровой техники.

Хакеры взломали базу салонов цифровой техники «Алло» (ООО «ПАТИО плюс»). В сеть попала личная информация 16 тысяч клиентов, сообщает Национальный центр персональных данных.

В результате взлома в Интернете оказались размещены имена, номера телефонов и адреса электронной почты клиентов компании.

С начала июля это уже четвертая крупная утечка конфиденциальных данных пользователей белорусских компаний.

Ранее в Cети оказалась информация клиентов интернет-магазинов buslik.bу (220 тыс. человек), «Остров чистоты и вкуса» (730 тыс. человек) и компании «Юркас» (5 тыс. человек).

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