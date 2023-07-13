Турецкий гамбит Эрдогана Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, «Главком»

13.07.2023, 15:09

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Путин не заметил, как превратился в пешку.

8 июля, на 500-й день войны, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео непосредственно с так называемого сакрального для россиян места. Того самого, владение которым означает «владение даже не Черным морем, а миром».

Одновременно РФ потерпела еще один черноморский удар, который бесноватая пропаганда окрестила «тотальным предательством Эрдогана». Речь идет о возвращении героев-азовцев из Турции в Украину.

Отчаяние на пропагандистской шкале колебалось от слов Пескова «нас не предупредили, это нарушение существующих договоренностей» до «Эрдогана нагнули в НАТО», «Зеленский его развел». В конце концов, все свелось к тому, что на «азовцев» – плевать, на «слово Турции» – тоже».

На самом деле, никак не плевать. Ведь возвращение наших героев – лишь символическая (хотя и яркая) пощечина Анкары Москве.

Да, в России немедленно вернулись к обсуждению, зачем «царь» выменял своего кума Медведчука на украинских «нацистов». И до признания того факта, что с возвращением «азовцев» в Украину, ее так называемую «денацификацию», как и «демилитаризацию», уже можно считать «успешно» достигнутой целью СВО. Шутят, конечно, но отчаяние даже больше, чем во время пригожинского мятежа, когда официальной команды из Кремля как реагировать не поступало.

Срочный разговор глав МИД 9 июля еще больше обострил ситуацию. Лавров в беседе с Хаканом Фиданом указал «на деструктивность курса на продолжение снабжения Турцией военной техники Киеву».

И вот это уже не символическое. Напомним, в течение последних дней стало известно, что:

Украина в скором времени получит от Анкары САУ T-155 Firtina. (Это первое публичное заявление о поставках ВСУ турецкой 155-мм артиллерии. Раньше поставлялись только соответствующие боеприпасы).

Украина подписала с Турцией меморандум о сотрудничестве по развитию производства разных типов БПЛА.

Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.

Также, по его словам, «несправедливая война России ведется вопреки международному праву, а его страна со времен оккупации Крыма выступает за территориальную целостность Украины».

Также он отметил: «Еще одна важная причина, почему Турция с уверенностью смотрит в будущее Украины — то, что крымские татары упорно ведут борьбу за свободу своей страны».

Лавров ритуально пригрозил Фидану, что «ответные шаги могут привести к негативным последствиям». Но в московские устрашения сейчас верят разве что в Будапеште. Турция разыграла свой гамбит (жертва малым для получения стратегического превосходства) и, хочется верить, доведет свою часть великой мировой партии на «геополитической шахматной доске» до всеобщей победы над Россией. И это вполне понятно: Путин так долго притворялся королем, что не заметил как за эти 500 дней превратился в пешку.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, «Главком»

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