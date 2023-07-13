«Зубной бизнес превратился в высшую касту» 13.07.2023, 15:20

Клиенты стоматологических клиник и врач рассказали о стоимости услуг в Беларуси.

Государство будет регулировать цены на многие стоматологические услуги. «Зеркало» спросило у белорусов, находят ли они эту меру оправданной, а также узнало, во сколько им обходится лечение и протезирование зубов, бьет ли это по их бюджету. Также мы поинтересовались мнением стоматологов по этому вопросу.

«Денег на полное протезирование нет, в лучшем случае — половина»

У Андрея (имена героев материала изменены) с зубами критическая ситуация, из-за пародонтоза они начали расшатываться и выпадать сами по себе.

— Совсем недавно я был в командировке в райцентре, там у меня заболел зуб. Обратился в местную частную стоматологию. Прием был быстрый, обращение корректное. Врач сказал, что зуб надо вырвать — его уже не спасти. За услугу я заплатил 100 рублей, она прошла безболезненно, каких-то негативных последствий после удаления не было, — рассказал Андрей.

По приезде в Минск Андрей обратился в частную клинику, уже невозможно было откладывать лечение.

— После панорамного снимка (у частника он стоил 60 рублей) мне сообщили, что сперва надо несколько раз посетить хирурга — удалить несколько плохих зубов. Дальше приступить к протезированию.

Предварительно мужчине предложили два варианта ортодонтического лечения — можно сделать импланты (их понадобится не менее шести) или съемные зубные протезы.

— Понятно, что лучший вариант — это импланты. Но когда я узнал цену, то был в шоке. Если лечение пойдет хорошо, без сюрпризов со стороны моего организма, то за верхнюю челюсть мне надо будет заплатить 16 000 рублей, за нижнюю — 12 000 рублей. Но это если применять будут швейцарские импланты, один стоит 400 евро (1333 рубля по курсу Нацбанка Беларуси на 12 июля).

Врач предложила вживить все импланты в челюсть за одно посещение, это займет примерно шесть часов. Во время процедуры мужчина будет находиться под наблюдением анестезиолога.

Сейчас Андрей ходит на удаление зубов, цена на процедуру в Минске не отличается от той, что он платил в райцентре, — 100 рублей. Вопрос с протезированием для него повис в воздухе. Одно он знает точно — поставить импланты на обе челюсти сразу он не сможет из-за недостатка финансов. Не исключено, что он все же примет решение остановиться на съемном зубном протезе.

— Суммы на полное протезирование у меня нет, в лучшем случае я наскребу только половину. Кредит для протезирования мне не дадут — я трудоустроен в Литве. Конечно, мой заработок больше, чем в Беларуси, но не настолько, чтобы свободно распоряжаться такими суммами.

Несмотря на такой высокий прайс, Андрей считает плохой идею «влазить государству в ценники, которые устанавливает бизнес». Он убежден, что контроль властей должен заканчиваться на этапе регистрации и проверки качества услуг.

— Я не верю в «теорию заговора», что все стоматологи вдруг договорились и повысили цены на свои услуги, чтобы больше ободрать пациента. Эта сфера всегда была дорогая: материалы, подготовка врача, который постоянно совершенствуется на курсах и платит за это. Когда государство лезет не в свое дело — ничего хорошего из этого не получается.

«Учитель ходит с гнилым ртом — не по карману стоматология»

Отвечая на вопросы о ценах на стоматологические услуги в Беларуси, Денис не может сдержать эмоций. Мужчина считает «противоестественным», когда в Беларуси медианная зарплата примерно 1000 рублей, а цена импланта с металлокерамической коронкой не менее 1500 рублей, а стоимость лечения зубных каналов и установка пломбы доходит в некоторых случаях до 700 рублей (речь о сложных случаях).

— Знакомый дантист на мои доводы ответил: «Спрос рождает цены, мы абсолютно не ориентируемся на нищих клиентов-белорусов, у нас полно людей из Германии, России, Израиля, Франции. Медицинский туризм из развитых стран делает нам кассу», — рассказал Денис.

Сам белорус отметил, что он «не нищий», он имеет возможность лечить зубы. Но его «коробит» от того, что зубной бизнес превратился в высшую касту, где высокие заработки работников и цены на услуги для клиентов.

— Хорошо лечиться у нас могут только функционеры, богатый бизнес, госы и туристы из-за рубежа. Например, друг моего сына из небогатой семьи, он учитель, вынужден ходить с проблемными зубами — не по карману стоматология.

Белорус считает такой подход «циничным и непатриотичным», поэтому он убежден, что государство должно жестко регулировать стоимость стоматологических услуг.

— Но регулирование должно быть не с точки зрения «отнять и поделить», а путем государственных субсидируемых полисов для коммерческих клиник. К примеру, один из вариантов: полечил частник за разумную копейку — получил льготу по взносам в ФСЗН.

«Клиент не представляет сумму финального чека»

— В последний раз я посещал стоматолога около месяца назад. У меня отвалилась пломба, которая несла эстетическую функцию. Свободная запись была только через 11 дней, а сама процедура заняла около 15 минут. Мне не вкалывали обезболивающее, только почистили поврежденное место и установили новую пломбу. В итоге я заплатил около 160 рублей, — рассказал Геннадий.

Сумма за услугу оказалась для него неприятным сюрпризом, тем более что на сайте клиники цена на такую работу была указана от 40 рублей. На взгляд мужчины, стоимость по факту была завышена.

— Стоит ли такая работа запрошенной суммы? Я не знаю. Пойду ли я в ту же стоматологию в следующий раз? Конечно, ведь у меня нет другого выбора. Проблема с посещением частной стоматологии в том, что клиент совершенно не представляет сумму финального чека вплоть до того момента, пока у него не попросят деньги.

Несмотря на это, Геннадий считает недопустимым вмешательство государства в ценообразование. Он убежден, что если это будет работать, то следующим шагом будет «повальное закрытие стоматологий», увеличение срока ожидания и отсутствие какой бы то ни было альтернативы.

«Некоторые клиники слишком гнут цены»

Недавно Инга обратилась в стоматологию в государственной поликлинике.

— Там было ужасное обращение, как будто одолжение тебе делают, было ощущение, что я им должна всем. Тогда я заплатила за профилактическую чистку зубов 90 рублей, — вспоминает собеседница.

После негативного опыта женщина решила обратиться в частную стоматологию — надо было лечить несколько зубов с пульпитом и кариесом.

— Все лечение мне обойдется почти в 2000 рублей. Для моего заработка это небольшая сумма, к тому же это будут делать в три этапа, да и на здоровье никаких денег не жалко.

Тем не менее Инга считает, что госрегулирование цен на стоматологические услуги необходимо, потому что «некоторые клиники слишком гнут цены».

— Например, клиника в районе площади Бангалор лупит цены на 20−30% больше, чем другие частники. Конечно, любой труд должен быть оплачен, но в реалиях нашей страны мало кто может позволить себе такие медицинские услуги. Средний чек рублей 300 будет, а ведь у некоторых это половина месячной зарплаты.

Пенсионер Иван Николаевич ходит лечиться в государственную стоматологию, однако «качества там нет вообще». Позволить себе визит в частную клинику мужчина не может по финансовым причинам, а потому выход для него один — «питаться молочком и манной кашкой».

— В настоящее время пенсионеры беззубые, потому что нормальное лечение одного зуба стоит как две пенсии, а то и больше, — отметил мужчина.

Тем не менее Иван Николаевич считает, что госрегулирование цен в стоматологии не поможет решит ситуацию, даже наоборот — усугубит ее.

— Стоматологи просто закроют свои клиники, ведь стоимость оборудования, расходных материалов немаленькая. Здесь все упирается в «благосостояние» простого белорусского человека, которого нет.

«В Минске никогда не сделала бы зубы за такие деньги»

Алла считает, что стоматологические услуги слишком переоценены в Беларуси. Она приводит пример на собственном опыте. В прошлом году у нее треснули два зуба. Было два варианта лечения:

за 1450 рублей: вылечить каналы, один из них под микроскопом (цена этой услуги — 800 рублей), а потом поставить металлокерамическую коронку (650 рублей);

за 2530 рублей: удалить зуб (130 рублей), через полгода сделать синус-лифтинг и наращивание десны (1400 рублей), вживить самый дешевый имплант корейского производства (1000 рублей).

Дополнительно к этому нужно сдать обязательные анализы (это еще около 200 рублей), сделать гигиену зубов (200 рублей).

— Но не случилось мне этим заняться в Беларуси, надо было срочно уезжать в Румынию. Решала вопрос с зубами там. Там было все по-другому. Врач сказал, что синус-лифтинг вообще не нужен. Перед имплантацией сделали мне анализы, взяли плазму для материала формирования десны, вырвали зуб за секунду. Поставили итальянский имплант JdentalCare, сделали контрольный снимок, дали упаковку антибиотиков и болеутоляющего. Заплатила за все 450 евро (1500 рублей) и 20 евро (67 рублей) оставила на чай медсестре.

Через полгода Алла поставила в Румынии коронку, причем был выбор между металлокерамической за 180 евро (600 рублей) и циркониевой за 230 евро (767 рублей).

— В Минске я бы никогда ничего не сделала за такие деньги. К тому же врач, который занимался протезированием, опытный, постоянно ездит на стажировки в разные страны

Стоматолог-хирург: «Врачи будут увольняться или вообще уезжать из страны»

Марина работает стоматологом-хирургом восемь лет, последние годы она трудится в частной клинике.

— Если говорить о лечении и протезировании в государственных стоматологиях, то там действительно качество низкое. Потому что низкий уровень как самого специалиста, так и материалов. Но есть исключения: знаю прекрасных врачей, которые работают в госполиклиниках. Хотя хватает и тех, у кого большой стаж, а руки растут не из того места, — рассказала Марина.

Собеседница говорит, что в клинике, где она сейчас работает, директор заказывает такие материалы, которые врач у него просит. Это очень облегчает ее работу.

— Ценообразование зависит от стоимости материалов и услуг хирурга. У нас в клинике с мая подняли цены, на некоторые услуги на 50%, но людей меньше не стало. Ведь скупой платит дважды.

Медик часто слышала от пациентов истории, как им отказали в лечении в государственной стоматологии по разным причинам: нет хирурга, сложный случай, нет материалов, не делают снимок и прочее. В частной структуре с этим проще, можно пройти диагностику и получить лечение в один день.

— Большинство поставщиков материалов для стоматологии работают по курсу Нацбанка. Из-за этого клиника может уйти в убыток либо ничего не заработать. Ведь некоторые материалы в стоимости выросли в два раза, а цена у клиники осталась прежней. Трудности есть всегда, недавно заговорили, что скоро не будет импортного анестетика, так что будем пользоваться отечественным «Артикаином» или «Лидокаином».

Марина считает, что регулирование цен должно быть только в государственных стоматологиях. Ведь если его ввести у частника, то начнет страдать качество услуг, клиники перейдут на материалы среднего или низкого качества, люди перестанут обращаться в клиники или пострадают из-за некачественного лечения, а врачи будут уходить в другие места или вообще уезжать из страны.

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