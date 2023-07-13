Видеофакт: Шойгу выдал луганским «мобикам» оружие 1940-х годов 3 13.07.2023, 15:28

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С ППШ против «Хаймарса».

Министерство обороны России прислало «новое» оружие солдатам армии так называемой «ЛНР». Так, в сети показали, какие «музейные экспонаты» теперь находятся на вооружении у луганских «мобиков».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своим солдатам настоящие раритеты времен Второй мировой войны. Так, украинский журналист Денис Казанский высмеял видео с оккупантами, которые с увлечением рассматривают «новое» снабжение оружия от Минобороны РФ.

В частности, на видео оккупанты продемонстрировали пистолет-пулемет Судаева, самозарядный карабин Симонова, пистолет-пулемет Шпагина и другое вооружение. Так, журналист отметил, что оружие такого образца сейчас можно увидеть только в советских фильмах о войне и в музеях.

«Шойгу прислал новое оружие луганским мобикам в «армию ЛНР». Пистолет-пулемет Судаева, ППШ, СКС и другие раритеты начала 1940-х, которые можно видеть в советских фильмах о войне.

Деды воевали – и мобики повоюют. Против «Хаймарса» как раз лучше ППШ ничего нет. Вообще, самое удивительное, что в результате они покорно с этими экспонатами и пойдут на забой в мясной штурм, вместо того чтобы своих командиров повесить», – написал Казанский.

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