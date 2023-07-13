Военный эксперт о бунте генерала Попова: В России снова 1917-й год 2 13.07.2023, 15:29

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Иван Попов

Мятеж Пригожина повлиял на российскую военную верхушку.

Минобороны РФ отстранило от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак». Тот в ответ обвинил главу Минобороны Сергея Шойгу в предательстве.

Как рассматривать подобные события в РФ? Об этом Charter97.org поговорил с военным экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

— Для меня это вполне прогнозируемое событие после бунта Пригожина, поскольку было понятно, что это повлияет на российскую военную верхушку по двум причинам. Первая причина — есть офицеры, разделяющие его мнение о том, что Минобороны РФ не обеспечивает потребности, а война идет не тем путем, как бы она могла развиваться. Они считают, что поставляется недостаточно боеприпасов, снарядов, нет побед, они находятся в обороне и так далее.

С другой стороны, сейчас идет чистка рядов, которую будет проводить Шойгу, потому что он уберег позиции и сейчас будет пытаться их усиливать. Это приводит к таким конфликтным ситуациям, чисткам генералов. Я думаю, что это только начало, будет еще.

— Вы рассматриваете это как последствия бунта Пригожина?

— Да, это последствия. И вопрос открытый, приведут ли они к новым бунтам, объединятся ли эти генералы и офицеры, создадут, скажем так, оппозицию Кремлю, Путину и Шойгу, повторят ли они то, что пытался сделать Пригожин, только иначе. Либо они просто будут все репрессированы Минобороны и ФСБ.

— До сих пор на публике не появился генерал Суровикин. Влияют ли такие чистки на российский генералитет и российскую армию?

— Они будут влиять. На самом деле происходящее, все эти чистки, заявления, которые делают такие, как Попов, это все деморализует. Попов же что говорит? Он говорит, что недостаточно снарядов, нет боеприпасов, контрбатарейную борьбу не могут вести. Это ведь разочарование, это и есть влияние деморализации. Оно непременно будет, его стоит ожидать. В каких масштабах — вопрос остается открытым, но то, что деморализация будет идти дальше, — это факт.

— Насколько вообще в России развита цеховая солидарность между офицерами?

— Дело в том, что российское руководство годами систематично делало все, чтобы не давать голос военным и не допускать их к власти тем или иным путем. Вы помните, что единственным человеком, который мог чего-то достичь на этой стезе, был генерал Лебедь, погибший при загадочных обстоятельствах.

Самая что ни на есть низшая и униженная каста в иерархии российской власти — это российские военные. Поэтому в их интересах сейчас эту цеховую солидарность возрождать и объединяться. Чем больше будет таких голосов, тем быстрее это может привести к завершению войны, потому что будут приняты какие-то действия российским руководством. Если нет, то их вот так будут поодиночке увольнять, на кого-то будут заводить уголовные дела и таким образом с ними расправляться.

— Насколько российские офицеры могут быть стороной, способной к сопротивлению? Если взять российскую историю, то сходу сложно даже привести пример, когда российские офицеры инициировали смену власти.

— Большевистский переворот — классическое использование матросов и армии, тут как раз военнослужащие и отыграли огромную роль. Пригожин тоже хотел повторить этот сценарий, по этому пути пойти. Поэтому вот вам пример 1917-го года, о котором говорил Путин. Он как раз тут разобрался с ситуацией и понял, что ему угрожает. Но этот 1917-й год не отменен, как мне кажется, события просто отложились, они поставлены на определенную паузу.

Эта ситуация не исчерпана, она будет постепенно назревать, и чем больше будет проблем внутри российской армии, чем больше будет проблем внутри общества, плюс экономическая и социальная напряженность, тем больше это будет ускорять процессы этого 1917-го года.

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