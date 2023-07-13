Ученый заявил, что нашел библейский город Содом 13.07.2023, 15:29

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Где он находится?

В недавнем интервью, опубликованном в конце июня, археолог выдвинул убедительное утверждение относительно идентификации древнего библейского места расположения Содома. Стивен Коллинз, декан факультета археологии Trinity Southwest University, поделился, что у него и его команды есть основания полагать, что место, известное под названием Телль-эль-Хаммам в Иордании, имеет многочисленные характеристики, указывающие на Содом, пишет planetanovosti.com.

В частности, это место может похвастаться разбросанными артефактами бронзового века, которые имеют признаки сильного нагрева. Это совпадает с описанием в библейских рассказах об огненной гибели города.

Коллинз подробно остановился на интригующих находках, заявив: «Как только мы проникаем на несколько сантиметров в слой бронзового века, мы сталкиваемся с фрагментом гончарного изделия — частью банки для хранения, которая, похоже, застеклена». Один из коллег Коллинза провел невероятную параллель, сравнив видимые рубцы со следами на ядерном полигоне Тринити в Нью-Мексико, где взорвали первую в мире атомную бомбу.

Предыдущие сообщения об этом месте свидетельствовали о том, что оно подверглось катастрофическим разрушениям примерно 4 000 лет назад, вероятно, в результате падения метеорита. Хотя достоверность этого сверхобычного события еще предстоит точно установить, обнаружены доказательства, о чем подробно говорится в исследовании.

Оно отмечает наличие слоя, богатого древесным углем, свидетельствующего об интенсивном горении, а также коллекцию расплавленных артефактов. На основе этих находок сделано предположение, что место подверглось быстрому и разрушительному уничтожению.

В дополнение к этому Коллинз утверждал, что в Священном Писании есть по меньшей мере 25 географических ссылок, которые могут быть связаны между собой, чтобы привести к местоположению Содома. Приводя пример, он указал на Бытие 13:10, где рассказывается о том, как Лот отправился на восток. Примечательно, что Телль-эль-Хаммам лежит к востоку от Бетеля и Ай, что соответствует этому библейскому рассказу.

Предположение, выдвинутое Коллинзом и его командой, предлагает соблазнительную возможность того, что Телль-эль-Хаммам действительно мог быть местом древнего города Содом. Учитывая находки остатков бронзового века, демонстрирующие признаки сильной жары, напоминая об огненной судьбе Содома, и географические корреляции, совпадающие с библейскими описаниями, дальнейшие исследования и научный анализ, несомненно, прольют дополнительный свет на эту убедительную гипотезу.

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