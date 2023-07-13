Развал российской армии Виктор Андрусив

13.07.2023, 15:44

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Бунт Пригожина оказался успешным.

Вокруг все как-то так сосредотачиваются на продвижении, что не видят других важных побед. Я много раз писал, что российская армия сегодня идет в 1916 год. И вы можете наблюдать это сейчас уже активно.

Сначала Пригожин. Он ускорил развал российской армии. Более того, я убежден, что его бунт был успешен. Он добился многого. Но об этом отдельно напишу.

Вчера заявление командира 58-й армии генерала Попова и его увольнение. Фактически, генерал Попов показал, насколько контрнаступление успешно. Он пошел против своего руководства, рассказывая правду о проигранной контрбатарейной борьбе и потерях. И вы это видели в наших сводках, где быстро выросла цифра уничтоженной артиллерии.

Очевидно, что генерала такого уровня заставить идти против своего руководства могло только отчаяние и очень плохой прогноз на перспективы.

Однако еще большим доказательством разрушения российской армии является то, что кадровый боевой генерал вышел в публичную плоскость. Невиданно для оркостана.

Все это является результатом контрнаступления. Думаете, Пригожин бы отважился на марш, без давления по всему фронту наших войск? Попов пошел бы на такие отчаянные шаги? Нет.

Эти побочные успехи могут иметь значительно большее значение для победы, чем продвижение на несколько десятков километров.

Виктор Андрусив, Telegram

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