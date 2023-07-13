В оккупированном Донецке раздались мощные взрывы 3 13.07.2023, 16:05

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Над городом поднимаются густые клубы дыма.

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы 13 июля. В городе поднимаются густые клубы дыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Соцсети пишут об обстреле Донецка и публикуют фото и видео дыма над городом.

Местные жители сообщают о «прилете» в районе завода «Топаз», который занимался разработкой и производством сложных радиотехнических систем и комплексов, в том числе комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.

В сети также появились фотографии осколка ракеты, который, как пишут, упал в микрорайоне Азотный.

Напомним, что Донецк находится под оккупацией россиян с 2014 года. Однако в последнее время в оккупированном городе участились взрывы. Так, фиксируют «прилеты» по скоплениям оккупантов или их складам боеприпасов и техники.

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