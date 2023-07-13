Белорусских водителей возмутили начисленные платежи по транспортному сбору 2 13.07.2023, 16:12

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В налоговой попытались оправдаться за выставленные суммы.

Автовладельцам выставили транспортный налог за 2022 год. В этом году ставки сбора не повышали, но у некоторых водителей возникли вопросы к суммам, которые им предъявили к оплате. «Зеркало» рассказывает подробности.

Суммы транспортного налога за 2022 год можно посмотреть в ЕРИП или в личном кабинете на сайте Министерства по налогам и сборам. Уплатить сбор нужно до 15 ноября включительно.

В этом году ставки транспортного налога не повышали. Однако по сравнению с прошлым годом все-таки есть новшество — внести его нужно одной суммой, то есть без авансовых платежей, как было в 2022-м.

Однако у некоторых водителей возникли вопросы по сумам налога. «У меня легковой автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,75 тонны. Ставка налога по нему — 81 рубль в год. Ставки в этом году остались на уровне прошлогодних. Но если в 2022-м выставили налог на сумму чуть больше 30 рублей, то в этом — ровно 81 рубль. Пока не смогли разобраться, почем так», — рассказал водитель из Минска.

Разобраться, почему за один и тот же автомобиль отличаются суммы налога в этом и прошлом годах, журналистам помогли в контакт-центре Министерства по налогам и сборам, куда они обратились как физлицо.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2021 года в Беларуси вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении ввели транспортный налог. Его должны уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД.

Ставки по транспортном налогу оказались меньше тех, что платили владельцы машин раньше. Сумма налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. Принцип, чем больше масса, тем больше платить, сохранился, но ставки сделали меньше. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны нужно платить 61 рубль в год. Если до 1,75 тонны, то 81 рубль.

До 15 ноября 2021 года нужно было заплатить аванс по транспортному налогу за этот же год, остальную часть — до 15 ноября 2022 года.

Тем, кто в 2020 году успел внести госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (его выдавали на срок от одного до двух лет), переплаченные деньги засчитали в счет транспортного налога за 2021 год. Поэтому некоторым водителям, как герою из нашего текста, выставили к оплате меньше суммы, чем составляет годовой транспортный сбор. В этом же году предъявили полный налог.

Ставки транспортного налога можно посмотреть тоже на сайте МНС. Скидка в размере 50% предусмотрена для пенсионеров, ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп. А на 25% меньше могут платить инвалиды III группы. Воспользоваться льготой можно, если у плательщика есть действующие водительские права нужной категории.

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