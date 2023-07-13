«В их бригаде из 120 человек осталось в живых 5-8» 4 13.07.2023, 16:27

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Заключенных из «Вагнера» заменяют на новое подразделение — «Шторм-Z».

Сестра бывшего российского заключенного, завербованного в подразделение «Шторм-Z», рассказала «Можем объяснить», как ее брата обманным путем затащили на фронт и не дали долечиться после двух осколочных ранений. Из ее рассказа выяснились подробности нравов, царящих в этом подразделении. Российские госСМИ неоднократно рассказывали про «Шторм-Z», но не приводили никаких подробностей о нем.

Сергей [имя изменено] отбывал наказание по ст. 162 УК РФ (разбой) в одной из колоний Новосибирска. «Ему дали 5,5 лет. Оставалось 2 года, — рассказывает его сестра Елена — еще в декабре к ним в колонию приезжал «Вагнер», но Сергея не взяли из-за проблем со зрением и из-за того, что он не служил в армии. А в апреле приехали представители Минобороны, и он подписал контракт. Проблемы со зрением их совершенно не смутили, как и отсутствие какого-либо опыта».

«Уговаривали подписать контракт их стандартно. Не угрожали, но навешали целую кучу лапши на уши. Обещали зарплату от 195 до 205 тыс руб. Говорили, что будете помогать родным, пойдете всего лишь во втором фланге, вернетесь героями и начнете жизнь с чистого листа. Он согласился пойти не столько из-за денег, сколько из-за свободы. В общем нормально им промыли мозг».

«Естественно никакого тыла и второго фланга не было. 28 апреля они выехали в Ростовскую область на учебку. На подготовку положен месяц, но они там были всего неделю с хвостиком. Люди автомат вообще никогда в жизни не держали, но 12 мая их отправили на передовую. За месяц службы ему перевели всего 115 тыс вместо обещанных 205», — говорит Елена.

6 июня Сергей получил два осколочных ранения в обе ноги. «На правом бедре ему кусок мяса вырвало, а на левой ноге у него сквозное осколочное ранение с переломом таранной кости. 16 июня ему зашили рваную рану на правой ноге и врач дал рекомендацию передвигаться на инвалидной коляске. Вторую операцию назначали на 27 июня. 22 июня его забрали обратно на фронт. В итоге ни операции, ни коляски».

«Он еле-еле передвигается на костылях, сам себе делал перевязку. Я уже куда только не писала обращения: в Минобороны, уполномоченному по правам человека, военному прокурору, президенту [обращение Елены есть в распоряжении редакции]. Из всех отписался только Минздрав, сказали, что перенаправили моё письмо в Минобороны. «Шторм-Z» — это люди призраки. Их жетоны не бьются, на руках нет ни справок, ни контракта (его сразу забрали в архив после подписания). Если звонишь на 117 [горячая линия Минобороны по вопросам СВО], они отвечают, что такие люди у них не числятся».

«У брата, конечно, упадок настроения. Потери у них просто огромные. В их бригаде из 120 человек осталось человек 5-8. Никакой поддержки у них не было, ни минометной, ни какой-либо другой, они шли просто мясом».

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