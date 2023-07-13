Перед выходными на белорусско-литовской границе ремонтируют дорогу 1 13.07.2023, 16:28

Куда лучше не ехать?

На белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска «Видзы» в четверг и пятницу ремонтируют дорогу и меняют схему движения транспорта, предупредили в Госпогранкомитете.

Отмечается, что перед пунктом пропуска «Видзы» (сопредельный литовский — «Твярячюс)» 13 и 14 июля чинят дорожное покрытие. Из-за этого на погранпереходе организуется реверсивное движение транспорта, то есть на дороге выделена специальная полоса, где направление движения меняется на противоположное.

Водителей просят руководствоваться временной схемой организации дорожного движения и учитывать требования дорожных знаков.

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