Перед выходными на белорусско-литовской границе ремонтируют дорогу

Перед выходными на белорусско-литовской границе ремонтируют дорогу1
- 13.07.2023, 16:28
Куда лучше не ехать?
На белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска «Видзы» в четверг и пятницу ремонтируют дорогу и меняют схему движения транспорта, предупредили в Госпогранкомитете.
Отмечается, что перед пунктом пропуска «Видзы» (сопредельный литовский — «Твярячюс)» 13 и 14 июля чинят дорожное покрытие. Из-за этого на погранпереходе организуется реверсивное движение транспорта, то есть на дороге выделена специальная полоса, где направление движения меняется на противоположное.
Водителей просят руководствоваться временной схемой организации дорожного движения и учитывать требования дорожных знаков.