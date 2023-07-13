Байден вспомнил, как одобрил вступление Финляндии в НАТО за три секунды 13.07.2023, 16:41

Джо Байден

Президент США находится с визитом в Хельсинки.

Президент США Джо Байден, который сейчас находится с визитом в Хельсинки, вспомнил, как принимал решение о членстве Финляндии в НАТО. Об этом он сказал перед началом встречи с финским президентом Саули Ниинистё, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на финское издание Iltalehti.

Байден вспомнил о визите Ниинистё в Вашингтон, во время которого тот спросил, поддерживают ли Соединенные Штаты членство Финляндии в НАТО.

- Мне понадобилось около трех секунд, чтобы ответить «да», – сказал американский президент.

В Хельсинки Байден примет участие в саммите между Соединенными Штатами и североевропейскими странами.

Предметом обсуждений станет более тесное сотрудничество между скандинавскими странами и Соединенными Штатами в вопросах безопасности, окружающей среды и технологий.

11-12 июля Байден принимал участие в саммите НАТО, который проходил в Вильнюсе.

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