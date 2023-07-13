В Беларусь из Европы идут теплые воздушные массы 13.07.2023, 16:45

Подробный прогноз погоды на эти выходные.

14 июля погоду в Беларуси будет определять влажная неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по южной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый, сообщает pogoda.by.

Температура воздуха минимальная ночью будет +12..+18°С, максимальная днем составит +21..+27°С. Атмосферное давление будет расти.

15 июля погодные условия в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем с юго-запада Европы начнут поступать теплые воздушные массы. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +8..+13°С, максимальная днем будет находиться в пределах +23..+29°С.

16 июля на большей части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс тропического происхождения, днем в северо-западных районах республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-западу республики возможны кратковременные дожди, грозы.

Ветер ночью слабый, днем южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться в пределах +8..+14°С, в юго-западных районах до +17°С, днем составит от +25°С по востоку до +33°С по юго-западу страны.