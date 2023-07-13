«Они могут радикально изменить ситуацию»: ВСУ получили кассетные боеприпасы от США 3 13.07.2023, 16:59

2,874

Фото: Reuters

Информацию подтвердил генерал ВСУ.

Украина получила кассетные боеприпасы от США, подтвердил в разговоре с CNN командующий операцией объединенных сил «Таврия» украинский генерал Александр Тарнавский.

«Мы только что получили их, мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить [ситуацию на поле боя]», — заявил он.

По словам украинского генерала, руководство российской армии понимает, что кассетные боеприпасы дали ВСУ преимущество. Тарнавский считает, что армия РФ сдаст Украине тот участок местности, на котором ВСУ могут применить эти снаряды. При этом высшее руководство украинских сил пока не решило, где именно использовать полученное «мощное оружие», добавил он.

Тарнавский подчеркнул, что ВСУ не будут применять кластерные боеприпасы в густонаселенных районах. «Русские думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта», — добавил он. «Это очень неправильно. Но они очень обеспокоены».

Украинские военные дали США обещание использовать переданные кассетные боеприпасы там, где они будут наносить минимальный ущерб гражданскому населению, говорил в интервью CNN министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, ВСУ будут применять кассетные боеприпасы «в соответствующих местах» вне населенных пунктов. Он отметил, что Киев будет фиксировать каждое использование кластерных снарядов и применять их в большей степени для разминирования.

«Во-первых, я думаю, надо помнить, что они ведут тяжелую войну, защищая свою территорию. То есть, они же не просят боеприпасов для того, чтобы вторгнуться в другую страну, как россияне, а они применяли кассетные боеприпасы с самого начала», — сказал Ллойд Остин в интервью телекомпании CNN.

США подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов 7 июля. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркивал, что это временное решение, пока Штаты не наладят поставку Киеву унитарных снарядов. В Госдепе передачу ВСУ кластерных снарядов назвали «тяжелым решением».

Кассетные или кластерные боеприпасы предназначены для уничтожения живой силы противника. Взрываясь, такой снаряд, разбрасывает десятки маленьких суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».