Ученые раскрыли тайну саблезубых тигров 13.07.2023, 17:09

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Их исчезновение вовсе не связано с изменением климата.

Шведские ученые обнаружили следы наследственного заболевания костей в останках саблезубых тигров и ужасных волков. Это было следствием близкородственного скрещивания и могло стать истинной причиной их вымирания, пишет New Voice.

Более 6% бедренных костей тигров, извлеченных из смоляных ям Ла-Бреа в Лос-Анджелесе, имели контрольные вмятины и прочие свидетельства остеохондроза — это, как минимум, в шесть раз чаще, чем у современных видов млекопитающих.

«Я думаю, что сегодня нет ни одного животного [вида], распространенность которого составляет 6%, — говорит Хьюго Шмекель из Академии IVC Evidensia в Стокгольме, Швеция. — У собак мы говорим о менее чем одном проценте. У людей он явно меньше 1%. Так что это удивительно много».

Остеохондроз возникает, когда небольшие участки растущей кости не формируются, оставляя отверстия, которые могут вызывать боль и хромоту.

Это заболевание встречается редко, но оно поражает в основном млекопитающих. Как правило, остеохондроз передается в семьях или у определенных пород. Например, у 9% бордер-колли есть остеохондроз плеч, в то время как у многих других пород собак это заболевание практически отсутствует.

У современных кошек остеохондроз почти не встречается, хотя несколько случаев были обнаружены у содержащихся в неволе снежных барсов, которые были генетически связаны друг с другом.

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