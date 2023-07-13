На Запорожском направлении бойцы ВСУ уничтожили два топливозаправщика РФ 13.07.2023, 17:17

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Вражеские объекты были уничтожены ракетами GMRLS.

Во временно оккупированных Пологах Запорожской области украинские военные уничтожили два российских топливозаправщика «Урал-4320», пишет «Стопкор».

Вражеские объекты были уничтожены ракетами GMRLS, применяемыми в реактивных системах залпового огня MLRS и HIMARS. Это высокоточные ракеты калибра 227 мм, имеющие дальность полета до 70 км и точность в несколько метров. Боевая часть GMLRS влечет за собой большое количество обломков, которые могут уничтожить технику и живую силу врага.

GMLRS может поражать и цели непосредственно вблизи собственных подразделений. Такая высокая точность была продемонстрирована еще в Афганистане. Часть Запорожской области до сих пор захвачена российскими войсками. Среди оккупированных, в частности, города Пологи, Бердянск, Мелитополь, Энергодар.

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