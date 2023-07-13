МОК не пригласит Беларусь к участию в Олимпийских играх в Париже 1 13.07.2023, 17:29

Также приглашения не будут направлены России и Гватемале.

Международный олимпийский комитет пока не будет приглашать Беларусь к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в установленную дату 26 июля, говорится в заявлении МОК.

«Приглашения в 203 Национальных олимпийских комитета (НОК) будут разосланы 26 июля 2023 года. По указанным причинам в них не будут входить НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы, который остается отстраненным», — сказано в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято в соответствующее время.

Напомним, в марте МОК сохранил рекомендации по недопуску белорусов к соревнованиям по командным видам спорта.

Также МОК сохранил рекомендации по недопуску членов российских и белорусских правительств на международные соревнования и запрет на проведение турниров на территориях обеих стран.

Кроме того, МОК рекомендовал допускать белорусских и российских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов. Участвовать в международных соревнованиях не могут спортсмены, которые связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или национальными структурами. Атлеты также должны соответствовать всем антидопинговым рекомендациям.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за российской спецоперации в Украине.

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