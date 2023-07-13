За несколько недель до смерти Алеся Пушкина исключили из Союза художников 2 13.07.2023, 18:06

Алесь Пушкин

Известный художник о своем исключении, скорее всего, так и не узнал.

Политзаключенного художника Алеся Пушкина, который умер в неволе, и еще 9 членов исключили из Белорусского союза художников по решению совета организации. Официальные причины исключения разные, а неофициальные — нелояльность к властям и оппозиционные взгляды, об этом рассказали источники «Нашай Нівы».

Под «зачистку» в Белорусском союзе художников попал и дизайнер Владимир Цеслер.

Алесь Пушкин о своем исключении, скорее всего, так и не узнал: письма к политзаключенному в гродненскую тюрьму в последнее время практически не доходили, и обратной связи с ним не было в течение более двух месяцев.

В марте 2022 года художник был приговорен к 5 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его направили в исправительную колонию в Ивацевичах. Администрация ИК-22 инициировала перевод Алеся Пушкина в тюрьму, якобы за систематические нарушения режима содержания. По решению суда художника перевели в гродненскую тюрьму № 1, где он должен был провести полтора года.

В ночь с 10 на 11 июля его привезли из тюрьмы в реанимацию гродненской больницы в бессознательном состоянии. Там он, по неофициальной информации, скончался от последствий прободной язвы желудка: во время операции у него остановилось сердце.

Сегодня его хоронят на малой родине — в деревне Бобр Крупского района.

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