Россияне забраковали юани 1 13.07.2023, 18:08

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Американская валюта осталась лидером.

Предсказания краха мировой долларовой системы, озвученные российскими чиновниками вплоть до президента, а также ограничения на поставки наличных долларов и евро в Россию не смогли переломить валютные предпочтения россиян.

Хотя российский бизнес, по данным ЦБ РФ, все больше переходит на расчеты в юанях, а их доля в обороте торгов Мосбиржи бьет рекорды, российские граждане скептически относятся к китайской валюте, показал опрос, проведенный банком «Открытие».

Лишь 6% его участников из числа тех, кто покупал иностранную валюту в последний год, сообщили, что выбрали юань. Больше половины респондентов признались, что приобретали доллары и евро, причем американская валюта осталась лидером — ее выбрали 40% опрошенных. Евро покупали 15%.

Прочие валюты «дружественных» стран и вовсе не встретили интереса: турецкую лиру выбрали 2%, столько же — казахстанский тенге, индийские рупии — 1%.

Курс юаня также остается экзотикой для большинства граждан: за ним следят 16%. Курс доллара привлекает в пять раз больше внимания — его отслеживают 82% респондентов. Стоимость евро интересует 62%.

По данным ЦБ РФ, за первую половину 2023 года россияне приобрели на бирже и через банки валюты на 347,5 млрд рублей. При этом доля юаней, как следует из статистики Центробанка, составила около трети — более 111 млрд рублей за период с февраля по июнь.

При этом на юани, как следует из статистики Центробанка, приходится лишь 13% валютных депозитов физлиц в банках, тогда как основная часть по-прежнему размещена в «токсичных» валютах. За юани продается 25% российского экспорта, ими же оплачивается почти треть поступающих в страну импортных товаров. Предсказуемо: компании наращивают счета в китайской валюте и по состоянию на май довели их долю до 42%.

Однако юанизация подразумевает те же риски, что долларизация, — это зависимость экономики страны от определенной валюты, указывает Тлеш Мамахатов, ведущий научный сотрудник Центра «Россия, Китай, мир» Института Китая и современной Азии РАН.

«Плюс для государства — в диверсификации валютных запасов, — рассуждает он. — Мы же вместо зависимости от колебаний европейского рынка (которые мы сами во многом им и устроили) станем зависеть от рисков Китая, среди которых пандемия, ручное регулирование курса юаня правительством КНР, последствия торговых войн с США».

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