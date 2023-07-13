В Минске некоторые электрички поменяют место прибытия и отправления 13.07.2023, 18:19

C 17 июля.

Из-за капитального ремонта автомобильного путепровода, проходящего над железнодорожными путями между улицами Московской и Чкалова, не менее чем на 1 год и 4 месяца изменится маршрут движения ряда поездов на Минском железнодорожном узле, сообщает сайт Белорусской железной дороги.

Изменения затронут некоторые электрички, которые курсируют по маршруту Минск — Осиповичи, Минск — Орша и Минск — Борисов. В частности, они будут отправляться и прибывать не на «Институт культуры», а на «Минск-Пассажирский».

Планируется также, что незначительно будет изменено и расписание этих электричек. Пассажиров просят сверять его перед планируемой поездкой.

«Гордорстрой» предполагает вести ремонтные работы на путепроводе между Московской и Чкалова около 16 месяцев.

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