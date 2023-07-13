В Минске некоторые электрички поменяют место прибытия и отправления
- 13.07.2023, 18:19
C 17 июля.
Из-за капитального ремонта автомобильного путепровода, проходящего над железнодорожными путями между улицами Московской и Чкалова, не менее чем на 1 год и 4 месяца изменится маршрут движения ряда поездов на Минском железнодорожном узле, сообщает сайт Белорусской железной дороги.
Изменения затронут некоторые электрички, которые курсируют по маршруту Минск — Осиповичи, Минск — Орша и Минск — Борисов. В частности, они будут отправляться и прибывать не на «Институт культуры», а на «Минск-Пассажирский».
Планируется также, что незначительно будет изменено и расписание этих электричек. Пассажиров просят сверять его перед планируемой поездкой.
«Гордорстрой» предполагает вести ремонтные работы на путепроводе между Московской и Чкалова около 16 месяцев.