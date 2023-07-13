Сырский показал работу украинских военных на дронах-камикадзе

Сырский показал работу украинских военных на дронах-камикадзе1
- 13.07.2023, 18:33
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Видеофакт.
Украинские военные с первых дней полномасштабного вторжения России используют для борьбы с оккупантами беспилотники и дроны-камикадзе.
Об этом сообщается в Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
В частности, Сырский показал работу 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Военный Роман, с позывным «Халком», рассказал, что его батальон эффективно уничтожает технику, живую силу и укрепление врага на земле и с воздуха.
«БПЛА выполняют роль «бомбардировщиков», сбрасывая взрывчатку, а также летящие в один конец камикадзе — роковой для российского врага», - написал Сырский.