В Беларуси появится новый вид страхования 1 13.07.2023, 18:44

1,796

Речь идет о вмененном страховании.

В Беларуси готовится введение новой формы страхования — вмененного страхования. Она предполагает обязательное наличие страховки для осуществления определенных видов деятельности. Также ее отличие будет в том, что условия и стоимость страхования будут определяться страховщиком, пишет БелТА.

Данное новшество предусмотрено проектом изменений в закон о страховой деятельности и скоро будет представлено на рассмотрение в «палату представителей».

«Вводится новая форма страхования — вмененное страхование. Его особенностью является закрепление в законодательстве требований о наличии договора страхования в качестве обязательного условия для осуществления различных видов деятельности или получения определенных благ и льгот. При этом условия страхования и страховые тарифы будут определяться страховщиком, что позволит выбрать наиболее приемлемые и выгодные условиия», — пояснила «депутат» Людмила Нижевич.

В настоящее время в Беларуси действует обязательное и добровольное страхование, при этом тарифы по обязательному страхованию устанавливаются государством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».