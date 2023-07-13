WSJ: В Москве продолжают держать под стражей Суровикина, всего были задержаны 13 высокопоставленных военных 1 13.07.2023, 19:02

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Сергей Суровикин

Около 15 старших офицеров были отстранены от службы или уволены.

После мятежа ЧВК «Вагнер» в России задержали 13 высокопоставленных военных для допроса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. По их данным командующего ВКС РФ генерал Сергей Суровикин продолжает оставаться под стражей.

Всего по меньшей мере 13 старших офицеров были задержаны для допроса, некоторых позже отпустили, пишет WSJ. По их данным, около 15 были отстранены от службы или уволены.

«Эти задержания направлены на очищение рядов тех, кому, как считают, больше нельзя доверять», — сказал источник.

По данным СМИ, Суровикин держат под стражей в Москве, но не в СИЗО, и при этом его неоднократно допрашивали о мятеже. Собеседник WSJ рассказал, что Суровикин знал о планах мятежа, но не участвовал в нем. Источники считают, что генерала могут отпустить, когда российский диктатор Владимир Путин решит, как реагировать на последствия мятежа.

Также, по данным WSJ, после мятежа Пригожина были задержаны заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Сообщается, что военных отпустили, но ограничили им возможность передвижения, они находятся под наблюдением. Юдин и Алексеев, по данным издания, отстранены от работы.

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