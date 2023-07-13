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Украинские артиллеристы эффектным ударом уничтожили вражескую САУ «Гиацинт-С»

  • 13.07.2023, 19:20
Украинские артиллеристы эффектным ударом уничтожили вражескую САУ «Гиацинт-С»

Видеофакт.

Украинские артиллеристы уничтожили вражескую САУ «Гиацинт-С» в населенном пункте Петровка Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффектного и эффективного удара бойцов-артиллеристов опубликована в соцсетях.

«Экипаж российской САУ «Гиацинт-С» хорошо почувствовал работу украинской артиллерии в населенном пункте Петровка Запорожской области», – пишет в комментарии автор публикации.

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