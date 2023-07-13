Путин испугался вступления Украины в НАТО 1 13.07.2023, 19:44

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Президент РФ продолжает выдумывать «угрозы».

Российский диктатор Владимир Путин снова начал выдумывать «угрозы» для России, если Украина станет членом Североатлантического альянса.

Заявление главы Кремля приводит ТАСС.

«Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно. И, собственно говоря, одна из причин «специальной военной операции» – это угроза вступления Украины в НАТО», - заявил диктатор.

При этом Путин начал противоречить сам себе, поскольку добавил, что у любой страны есть право на обеспечение собственной безопасности.

«Конечно, она (любая страна - ред.) вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение, оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», - добавил он.

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