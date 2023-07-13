Байден: Путин уже проиграл войну против Украины 6 13.07.2023, 20:06

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Джо Байден

Президент США назвал две причины, почему война в Украине вряд ли будет продолжаться долго.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин проиграл войну, которую в феврале прошлого года начал против Украины. Об этом 13 июня в Хельсинки на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Нийнисте заявил президент США Джо Байден. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube Белого дома.

«Путин уже проиграл войну. У Путина есть реальная проблема, как ему двигаться дальше, что ему делать, – сказал Байден. – Нет никакой возможности, чтобы он [Путин] выиграл войну на Украине. Он уже проиграл эту войну».

Президент США назвал две причины, почему война в Украине вряд ли будет продолжаться длительное время.

«Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения их ресурсов и возможностей. Во-вторых, я думаю, что возникнут обстоятельства, когда в конце концов президент Путин решит, что продолжение этой войны не в интересах России – экономических, политических или иных, но я не могу точно предсказать, как это произойдет», – подчеркнул Байден.

Он выразил надежду, что Украина сможет добиться «значительного прогресса» в ходе контрнаступления, что в итоге может привести «к урегулированию конфликта путем переговоров».

Байден по окончании саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля подтвердил поддержку США Украины: «Наши обязательства перед Украиной не ослабнут, мы будем стоять за свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется».

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