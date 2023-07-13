Украинские хакеры обнародовали тайные служебные документы бригады РФ, воевавшей под Бахмутом 1 13.07.2023, 20:26

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В документах приводятся имена, должности и звания тысяч российских военнослужащих.

Украинские хакеры обнародовали секретные служебные документы российской бригады, воевавшей под Харьковом и Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинской хакерской группы «Кібер Спротив».

Сегодня известная украинская хакерская группа «Кібер Спротив» опубликовала в своем Telegram-канале тайные служебные документы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады, которая принимает непосредственное участие в захватнической войне России против Украины.

В частности, были обнародованы приказы высшего военного руководства РФ о призыве по мобилизации и заключении контрактов на прохождение военной службы с гражданами РФ.

В опубликованных документах приводятся имена, должности и звания тысяч соответствующих российских военнослужащих, а также информация о времени и порядке перемещения их и техники на территорию Украины.

Ранее Институт изучения войны (ISW) и украинские военные сообщали о значительных потерях российской 72-й отдельной мотострелковой бригады в боях в Харьковской области и под Бахмутом.

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