Украинцы провели операцию на одном из островов Днепра 13.07.2023, 20:48

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Уничтожили оккупантов и лодку.

Украинские военные провели спецоперацию на одном из островов Днепра. В результате этого была уничтожена 1 лодка противника и еще 1 повреждена.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Командование Сил специальных операций ВС Украины.

«После проведения аэроразведки одного из островов на реке Днепр, обнаружены позиции противника и неизвестный предмет, который значительно ухудшал работу средств воздушной разведки Сил обороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что было принято решение выдвинуться в район и уничтожить личный состав и в дальнейшем взять под контроль определенный район.

«После детального планирования, воины 73 морского центра специальных операций ССО выдвинулись на двух лодках и осуществили штурм позиций противника», - пишут в ССО.

Работу штурмовой группы закончили операторы FPV дронов. В результате операции уничтожена 1 лодка противника и 1 повреждена. Кроме того, обезврежено 5 оккупантов.

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